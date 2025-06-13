台南成功國小拆建7年 2019年入學生將返校辦畢典
台南市中西區成功國小建校逾百年，2018年拆除重建，師生暫借北區文賢國中上課，6屆學生未在原校畢業，校方預定明天讓從未踏進校區的2019年入學生返校畢業，留下在校回憶。
成功國小今天告訴中央社記者，2019年入學的53名應屆畢業生，明天下午將在成功國小成功館舉行畢業典禮，在此之前則是15名幼兒園學生畢業典禮。
校方指出，成功國小自2018年校舍拆除重建後，已有6屆學生未在原校畢業，其中2018年入學生曾在校上過3天正音班，但2019年入學生則從未踏進校門，校方希望讓這群畢業生留下在校美好回憶。
目前，成功國小校舍重建，已有2棟建築點交，校方期待全校師生最快今年暑假期間順利返校，畢竟真的離校太久了。
創建於日本明治45年（西元1912年）的成功國小，位於台南市舊城區成功路，一牆之隔就是國定古蹟赤崁樓，成功國小2018年拆除校舍重建。老校友說，記憶所及，成功國小曾整建1次，現在是第2次。
成功國小因鄰近赤崁樓、台灣縣署遺構等重要文化資產，納入赤崁文化園區整體規劃，拆建時，全校師生暫借文賢國中上課，原訂2024年寒假完工後返校，但因升級校園設備，完工日延後。
成功國小創校時名為台南女子公學校，創校之初主要是接收第一公學校（現為南大附小）、第二公學校（現為立人國小）女學生。
成功國小於1928年改稱「明治公學校」，1937年男女兼收，1941年改為「明治國民學校」，1945年更名為台南市中區第一國民學校，1947年改名為光復國民學校、成功國民學校，1968年施行9年國教後，改名為成功國民小學。
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