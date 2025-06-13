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教育部推新科技融入教學 學生戴VR頭盔探索河谷地貌

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今舉辦114年5G新科技學習示範教學與VR教材成果展示交流會，現場也設有VR教材開發區，開放教師體驗器材。圖／教育部提供
教育部今舉辦114年5G新科技學習示範教學與VR教材成果展示交流會，現場也設有VR教材開發區，開放教師體驗器材。圖／教育部提供

教育部今舉辦「5G新科技學習示範教學與VR教材成果展示交流會」，全國計158校展示XR、VR教學應用成果，其中37所學校展示教育元宇宙應用策略，並由13縣市分享XR數位共學課程模式。以澎湖馬公國中為例，其課程將藝術史結合元宇宙，讓學生在虛擬場景中認識名畫，台東則有五校整合，讓學生戴上VR頭盔，探索河谷地貌。

教育部指出，台東縣XR數位共學中心整合5所學校，結合XR直播與VR頭盔技術，學生戴上VR頭盔，便能探索卑南溪從上游至下游的地貌、進入蝙蝠棲息洞穴觀察回聲定位，或透過縮時影片見證星辰繞行北極星的軌跡，課程突破時空限制，讓偏鄉學生也能與接軌世界。

團隊自113年以來已開發11個單元課程，讓五校師生同步在線學習，藉由XR重新定義教室的邊界。另外，教師也運用「野生動物生態系」VR教材，讓學生思考與探究動物在不同環境下，其特徵上的不同，透過教材的互動機制即時產生回饋，學習動物的社會性行為、外型對於生存的影響。

另外，澎湖縣馬公國中推出課程「名畫失竊記」，將藝術史搬進元宇宙，學生可在虛擬場景中尋找失竊名畫、拼圖排序，學習辨識名畫風格、分析畫作時代背景，更透過團隊合作與沉浸式互動，深化理解藝術與歷史。

苗栗縣後龍國小則以「燃燒與生鏽之VR秀」課程，讓學生戴上VR頭盔觀察鋼絲絨在不同環境下的鏽蝕變化，具體化抽象的化學反應過程，讓科學學習更直觀、更有趣，提升學生探究動機與學習成效。

該計畫有賴於國立清華大學、國立高雄大學、致理科技大學及台北市立大學輔導計畫團隊，協助學校教師教學應用培訓、研發創新教學策略、XR數位共學中心設計與實施共學課程等，並透過共同備課討論、教學經驗與特色分享，協助教師增能。

教育部也表示，未來將持續投入資源推動數位學習創新，支持沈浸科技融入素養導向的創新教學模式，及VR教材研發與教育跨域應用，強化教師專業發展與教材研發，精進教學方法，讓更多學生受惠。

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