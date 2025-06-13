竹北國中信義樓老舊失修 校方：年底發包改善

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹表示，竹北國中今天辦畢業典禮，而民眾也關心竹北國中信義樓年久失修、教室牆面嚴重壁癌問題。對此，校方說，預計今年底發包改善，明年6月開工。

蔡蕥鍹今天接受中央社記者訪問表示，教育環境是孩子學習的基石，也是家長與師生最關心的議題，竹北國中信義樓長期使用，結構與設施老舊，亟需更新重建，她也協助爭取改善老舊校舍，獲得縣長楊文科回應與支持。

蔡蕥鍹說，此次重建工程的推動，是在地家長、家長委員會、學校師生共同攜手努力的成果，而後續將持續關注相關工程進度，督促縣府確保規劃完善、施工如期、品質確實，保障學生學習安全。

今天竹北國中舉辦畢業典禮，校長陳美君於典禮上致詞表示，目前信義樓重建工程，已進入「都市計畫審議」階段，若順利，預計今年底完成發包，明年6月動工開工，為改善校園環境邁出最關鍵的里程碑。

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