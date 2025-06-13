快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

竹北國中信義樓老舊失修 校方：年底發包改善

中央社／ 新竹縣13日電

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹表示，竹北國中今天辦畢業典禮，而民眾也關心竹北國中信義樓年久失修、教室牆面嚴重壁癌問題。對此，校方說，預計今年底發包改善，明年6月開工。

蔡蕥鍹今天接受中央社記者訪問表示，教育環境是孩子學習的基石，也是家長與師生最關心的議題，竹北國中信義樓長期使用，結構與設施老舊，亟需更新重建，她也協助爭取改善老舊校舍，獲得縣長楊文科回應與支持。

蔡蕥鍹說，此次重建工程的推動，是在地家長、家長委員會、學校師生共同攜手努力的成果，而後續將持續關注相關工程進度，督促縣府確保規劃完善、施工如期、品質確實，保障學生學習安全。

今天竹北國中舉辦畢業典禮，校長陳美君於典禮上致詞表示，目前信義樓重建工程，已進入「都市計畫審議」階段，若順利，預計今年底完成發包，明年6月動工開工，為改善校園環境邁出最關鍵的里程碑。

蔡蕥鍹 竹北 畢業典禮

延伸閱讀

「尖石母親」義籍修女趙秀容追思彌撒 楊文科今頒褒揚狀

地方補助款遭中央刪20.68億 新竹縣府提訴願爭取

竹北遭堆廢木材逾3樓高議員憂釀災 縣府將查處

影／竹科上下班必塞爆 楊文科：竹北到竹科國一雙向將拓寬

相關新聞

教育部推新科技融入教學 學生戴VR頭盔探索河谷地貌

教育部今舉辦「5G新科技學習示範教學與VR教材成果展示交流會」，全國計158校展示XR、VR教學應用成果，其中37所學校...

大校不吃香？彰化偏鄉小校校長申請第三任期 校數創新高

彰化縣114學年國中小學校長遴選第一階段結果出爐，引人注意的是有5所偏鄉國小小校校長申請第三任任期，校數之多前所未有；此...

苗栗頭份國中新建教學大樓欠缺設備經費 「好鄰居」伸援手捐贈100萬元

苗栗縣頭份市蟠桃福德祠有感於頭份國中新建教學大樓即將落成，但部分設備的經費還沒有著落，經管理委員會全體委員一致通過，今天...

廣角鏡／「珣珣」國中畢業 生命鬥士想當畫家

嘉義市南興國中畢業生張羿珣從小因意外頸部以下癱瘓，堅持天天到校上課，放學後參加課後輔導，用嘴叼「嘴控筆」寫字，認真完成每...

台中藝博7月4日登場 台中人喜好曝：愛雕塑、潮藝術也很愛

2025台中藝術博覽會7月4日到6日登場，共集結62家畫廊，其中11家海外畫廊，為歷屆最多。主辦單位中華民國畫廊協會說，...

彰化偏鄉小校特別畢典 14名畢業生用攀岩體會成長

什麼是一步一腳印？彰化縣香田國小14名畢業生攀爬8公尺高的攀岩牆，分別帶著14個字牌合力排列「真正一步一腳印，香田又登數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。