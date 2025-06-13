苗栗頭份國中新建教學大樓欠缺設備經費 「好鄰居」伸援手捐贈100萬元
苗栗縣頭份市蟠桃福德祠有感於頭份國中新建教學大樓即將落成，但部分設備的經費還沒有著落，經管理委員會全體委員一致通過，今天上午捐贈100萬元協助學校添購設備，希望學子的學習不落人後。
蟠桃福德祠成立於1895年，迄今已有100多年歷史，廟內供奉福德正神和文昌帝君，香火鼎盛，信眾絡繹不絕；因廟祠緊鄰頭份國中，廟方和學校一直有良好互動。
捐贈儀式上午舉行，榮獲全國特優的頭份國中國樂團演奏「桃花過渡」，捐贈儀式在優雅的樂音中展開，由管委會主委葉紫源率全體理監事一同出席；頭份國中校長鍾萬煋致贈感謝狀表全體師生的謝意，家長會長張士能代表獻花致意，場面溫馨。
鍾萬煋說，福德祠以學生的學習為最高考量，全力滿足學生的學習欲，並幫助弱勢家庭，福德祠基於共榮、共好的願景，熱心公益多方協助學校，發揮大愛讓人敬佩，祠內奉祀文昌帝君，學生和家長都會來祈福，庇佑考運亨通、考試順利。
葉紫源說，他深深感受到校方辦學的魅力，鍾校長到校8年來，辦學認真、待人親切誠懇，辦學績效獲鄉親讚賞；福德祠辦福德正神聖誕千秋時，校方都會帶國樂團到福德祠演奏，使祝壽慶典隆重莊嚴，鍾校長對傳統文化的重視，深受信眾好評。教育是百年樹人與培養人才的搖籃，得知學校缺設備及樂器經費，福德祠本著「取之社會、用之社會」略盡心力，期許頭份國中培養多元優秀人才，為地方爭光。
苗栗縣副議長張淑芬說，樂見廟方管委會協助學校建設，長期將十方大眾的香油錢幫助清寒弱勢，這次又回饋學校，大家都覺得非常有意義，也希望透過這次捐助能拋磚引玉，讓社會更安和。
頭份國中總務主任賴萱和表示，蟠桃福德祠與學校互動良好，除了長期捐助清寒學生及優秀獎勵金，也會協助學校修剪樹枝，整理校園圍環境，維護社區整潔。這次慨捐100萬元協助新大樓教室設備及國樂團樂器購置，熱心公益的善行義舉充分發揮教化人心、安定地方、繁榮社會的功能，值得肯定。
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