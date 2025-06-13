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屏東小一新鮮人5400名 周春米贈禮籲學習

中央社／ 屏東縣13日電

屏東縣今年有約5400名幼兒園畢業生將成為小一新鮮人，屏東縣政府準備以成長在陽光下的種子為設計主題書包，屏東縣長周春米表示，學習是必要，透過學習了解世界那麼大。

周春米今天前往位於里港鄉的玉田非營利幼兒園，發送畢業生禮品，小朋友們開心接過書包，臉上洋溢著笑容。周春米致詞表示，學習是必要，透過學習可以了解世界那麼大，在書中也可以獲得天文星空、地理動物、生物等知識。

周春米表示，幼兒教育是扎根教育的重要一環，未來將持續挹注教保服務資源，完善幼兒照顧與教育制度，讓每個孩子都能在愛與關懷中成長茁壯。

縣府教育處說，今年書包設計以「成長在陽光下的種子」為主題，結合屏東幼兒園教育成果與孩子蓬勃生命力，呼應陽光滋養下，孩子如種子般茁壯成長，爆炸般的圖形中心融合星星、雲朵與自然綠意，象徵孩子對自然的熱愛與探索精神，整體視覺強調動態與童趣。

教育處表示，屏東縣今年大約有5400名幼兒園畢業生即將成為小一新鮮人，畢業生禮品書包及獎狀，已陸續寄送至各校，由學校協助發放並送上縣長的祝福。

教育處提及，屏東縣目前公私立教保服務機構共有306間，可服務2萬3864名幼童，目前實際就讀有1萬8216名，服務量能足夠。

書包 幼兒園

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