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國小國中都是唯一畢業生 楊冠鑫創莒光敬恆校內紀錄

中央社／ 連江縣13日電

連江縣莒光鄉敬恆國中小國中部今年唯一畢業生楊冠鑫，創下該校首名國小國中畢業時都僅1人紀錄。囊括所有畢業生獎項的他說，開心典禮舞台只屬於自己。

楊冠鑫今天告訴中央社記者，小學四年級以前在台南，因為父親工作關係搬到馬祖，先在介壽國中小就讀1年多後，小學六年級下學期轉學到敬恆國中小國小部。到國中畢業前，全班都只有他1人，沒有同班同學。

11日為敬恆國中小畢業典禮，楊冠鑫囊括縣長獎、議長獎、陳雪生顧問獎學金等各項畢業生獎項，成為最大贏家。他說，不覺得寂寞，反而很開心，因為「畢業典禮的舞台都是我一個人的」。

八年級起擔任導師的陳羽柔觀察，楊冠鑫是個對許多事物抱持興趣，願意努力，喜歡快速獲得成就，但耐心稍微不足的孩子。擔心楊冠鑫覺得孤單，她帶班時不太展現教師的權威，而是盡量以同輩、朋友的角度相處。

陳羽柔說，楊冠鑫的多才多藝，除了為學校拿下田徑、木球等多項全縣比賽冠軍外，更展現在畢業典禮自創歌曲影片中。他在音樂老師協助下，自行作詞、作曲、演唱，用歌曲表達一個人的孤單心情。師生花了2天的時間，走訪西莒島各地拍攝MV影片，在畢業典禮當天公開。

確定就讀馬祖高中的楊冠鑫，在陳羽柔的促成下，已加入馬祖高中籃球隊，今年暑假將隨隊在馬祖與韓國等地集訓。面對團體生活，楊冠鑫說，非常期待，因為愛交朋友，同屆的他校學生幾乎都認識，大家未來都是同學，有信心可以融入班級生活。

至於未來目標，楊冠鑫說，曾想過赴台就讀有表演科的高中，在父親反對下只好放棄。但現在已找到更想做的事情，是爭取馬祖高中籃球隊的HBL（高中籃球聯賽）登錄球員資格，穿上校隊球衣為馬祖而戰。

連江縣立敬恆國中小校長陳其俊告訴中央社記者，敬恆國中小雖然學生人數不多，但教師們在有限資源中，盡量讓每位同學擁有更多挑戰與嘗試的機會，尋找更多的可能性。感謝楊冠鑫的父母願意信任學校，把孩子留在西莒。

馬祖 畢業典禮 朋友

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