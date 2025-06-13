貧困病痛打不倒 崑山科大錢谷村雙主修錄取6研究所

崑山科技大學金融管理系畢業生錢谷村，自小家境清寒且胸骨凹陷、脛骨異常，他打工自籌醫療手術費，奮發向學從餐飲跨域學習，雙主修金融系及視傳系，考取12張專業證照、參與競賽及實習累積實作經驗，優異表現屢獲獎學金，更一舉錄取6間研究所，今再獲校方頒發傑出專業榮譽獎，他一步步努力翻轉自己、開拓新人生道路。

「不怕出身低，只怕沒志氣」。錢谷村兒時家貧曾遭「不友善對待」，全由母親支撐，曾經常靠喝水果腹與吃親戚送的過期食物充飢，父母離異後，與母親多年在外寄居。因從小營養不足，加上長期承受身體傷害，時常感到疼痛。

後來醫院檢查必須手術治療。胸腔與腿部矯正手術後仍持續與疼痛共處，大學期間以多份兼差工資與獎學金支付手術費及住院期間看護費，儘管成長路途崎嶇，他始終不向命運低頭，堅信「父母沒辦法選擇，但人生可以靠自己扭轉。」

跟隨母親生活時錢谷村就讀新北智光商工，因沒錢付學費曾休學一年，後回到嘉義就讀協志工商餐飲技術科，高中畢業後，因經濟考量選擇投入職場。

他說，辦薪資開戶時銀行員親切專業的服務態度，他深受感動，也讓他立志將來要用所學幫助別人。工作兩年後毅然考進崑山金管系從頭學習，不斷努力陸續考取證券商業務人員高級業務員、期貨商業務員、銀行內部控制與內部稽核等12張專業證照。

錢谷村也運用所學累積實戰經驗，大三暑期至三商美邦人壽實習，學業成績更名列前茅，每學期成績幾乎都前三名，111年起連續三年獲頒鴻海獎學鯨、慈濟新芽獎學金、南山菁英領袖夢想金、宗倬章獎學金，112及113年再獲摩根投信大專院校獎助學金，每一份都是對他努力的肯定，也實際支持他完成學業。

因對設計有興趣，錢谷村選擇雙主修視覺傳達設計系，並參加餐飲管理及廚藝系所開設的第二專長班，不只學業上獲肯定，競賽與創作領域也展現亮眼，曾獲第十一屆國際拍片運動獎入圍等。他也喜歡烘焙、手工藝、種植蔬菜與照顧小動物，加入手工藝社認為手作過程不僅獲滿滿成就感，更能訓練耐性與專注力。也積極擔任校內幹部與教學助理，從中培養團隊合作與溝通協調能力。

從餐飲轉換跑道金融領域，錢谷村坦言初期壓力很大，會計學、經濟學、微積分等專業科目學得格外吃力，胸口的矯正鋼板受氣溫影響經常引發劇痛，學業與身體上的挑戰使他的求學之路比常人更加艱辛，但他仍以不服輸的精神全力以赴，最後收穫豐碩成果，他期許自己成為能為社會帶來價值的人，也希望能透過讀書改善家中經濟。他說，「雖然我的家庭並不富裕，但只要好好打拚，一定能闖出屬於自己的天空。」

原生家庭困境讓錢谷村鍛鍊出獨立自主的個性，也激勵他在課業上竭盡全力，在學海中重拾自信，畢業前他已錄取高雄科大金融系、雲林科大財務金融系、虎尾科大財務金融系、屏東大學財務金融學系、崑山科大視傳所、慈濟大學醫學資訊學系等6所碩士班。

回顧這段成長與學習歷程，錢谷村特別感謝所有曾提供協助的老師、社福機構與企業單位，正是這些溫暖的支持，讓他更堅定努力的信念，也相信未來有能力時，也會盡力回饋社會，幫助更多處於困境中的人。他最後決定進雲科大深造，期許能進入銀行體系，運用專業所學回饋社會。 錢谷村(右2)奮發向學獲肯定，校長李天祥(左2)、副校長鐘俊顏(左1)、侯順雄(右1)當面嘉獎。圖／校方提供 錢谷村三度榮獲慈濟新芽獎學金。圖／校方提供 錢谷村家境清寒仍奮發向學，多次獲頒獎學金。圖／校方提供 錢谷村三度榮獲「南山菁英領袖夢想金」。圖／校方提供

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