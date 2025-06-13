大校不吃香？彰化偏鄉小校校長申請第三任期 校數創新高

彰化縣114學年國中小學校長遴選第一階段結果出爐，引人注意的是有5所偏鄉國小小校校長申請第三任任期，校數之多前所未有；此外，縣政府實施學生千人以上的學校開放外縣市校長報名，但乏人問津，再次顯示大校校長職位不再吃香。

新學年國中小學校長遴選將進入第二階段，已確定先前出包或涉案的校長沒參加遴選，令教育界擔心行事風格屢有爭議校長4年任期的動向，舉凡被傳說看中的學校紛紛透過關係請別的校長調過來，希望擋住爭議校長，因此檯面下運作熱鬧程度勝過表面上遴選。

遴選第一階段結果，員林區3所國中都是大校，校長全數申請退休，未滿65歲但符合退休年資而提出申請，退休理由不同卻同時備受矚目，任滿7.5年可申請調動的有3所國中，也都是大校，據了解其中兩所校長表明想調往的學校，校長治校無甚爭議，被相中的學校未傳出內部反抗。

偏鄉校長不受8年任滿調校限制，小校校長可申請第三任任期，也就是在原校服務12年，這次遴選有5所偏鄉國小小校校長申請，校數創新高，有的校長私下透露任滿12年達到符合退休年資就想退休，不想調往大校。

有鑒於大校人多事雜，大小校校長待遇一樣，很多校長對大校興趣缺缺，有些大校校長出缺沒人填選調過去，最後分發候用校長上陣，彰化縣政府自本學年起實施學生千人以上大校的校長海選制度，透過各縣市政府廣發英雄帖，可惜本學年沒外縣市校長報名，新制出師不利。

教育處今表示，大校、非山非市學校、小校各有優點和特色，出任校長一職由個人的人生規畫、理想、志趣做全盤考量，未必沒人願意擔任大校校長，縣政府會繼續推動學生千人以上的學校對外縣市徵求人才。

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