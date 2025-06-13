廣角鏡／「珣珣」國中畢業 生命鬥士想當畫家

嘉義市南興國中畢業生張羿珣從小因意外頸部以下癱瘓，堅持天天到校上課，放學後參加課後輔導，用嘴叼「嘴控筆」寫字，認真完成每項作業，未來想當畫家，是逆境向上的生命鬥士，去年榮獲總統教育獎，市長黃敏惠昨天參加畢業典禮，讚許她「面對身體挑戰，始終不畏艱難、努力向前，是最動人的生命典範」。

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