彰化偏鄉小校特別畢典 14名畢業生用攀岩體會成長

什麼是一步一腳印？彰化縣香田國小14名畢業生攀爬8公尺高的攀岩牆，分別帶著14個字牌合力排列「真正一步一腳印，香田又登數巔峰。」象徵超過巔峰，帶著師長祝滿迎向下一個學習階段。

香田小一到小六每學期有一次攀岩課，今畢典之前，應屆畢業生在畢業考之後練習兩次，並與師長腦力激盪，想出攀爬到攀岩牆最上面要掛14個字牌，代表14名學生畢業，應屆畢業生製作字牌，真、香二字牌各直徑60公分，其餘12字牌直徑各40公分。

香田先舉行畢業典禮，接著攀岩教練林義成和畢業班導師詹琇媗帶領畢業生到攀岩牆下，每人各把一個字牌繫在腰間，攀岩到最上面，攀岩牆有孔插著竹筷，畢業生把字牌掛上面，完成「真正一步一腳印，香田又登數巔峰。」師長祝福畢業生腳踏實地，步步高升，超越自我極限去勇敢追夢。

畢業班的陳姓學童擔任攀岩第一棒，完成後表示，會帶著這份積極態度面對未來的學習。鄧姓學童說，小學六年彷彿是一場金色童年，他感謝學校師長陪伴，也感謝林義成教練上了六年探索課程，讓他體會到凡事都要勇敢面對、克服恐懼，接受挑戰，相信教練和夥伴，透過磨練與嘗試讓自己越來越好。

香田校長鄭培華感謝今天家長和多名陪伴畢業生成長的教練、退休主任回校，共同見證14名畢業生完成攀岩挑戰，真正收到學校送給的畢業禮物，期勉畢業生不斷突破自我，一步一腳印的越來越進步，超越自己也超越巔峰。 彰化縣二林鎮香田國小送給14名畢業生的畢業禮物很特別，畢業生攀岩掛字牌，勉勵自己一步一腳印，越來越進步。圖／香田國小提供

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