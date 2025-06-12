彰化2實校校地不足 國中部下學年到大學上課
彰化縣的愛因斯坦實驗教育機構、賽德實驗教育機構，向大葉大學租借教室給國中生上課，今簽署場地租賃契約，大葉將支援科技課程資源，兩個教育機構提供教學實習機會，期待跨體制合作開啟教育資源共享的新模式。
大愛因斯坦教育集團董事長孫敬賢和多名家長參加約簽典禮，他葉董事長韓繼綏和愛因斯坦實驗教育機構校長顏士程、賽德實驗教育機構校長陳樹欉，三方簽署場地租賃契約，大葉出租生技大樓一層樓450坪教學場地，愛因斯坦、賽德兩校每年級兩班國中部移過來上課，愛因斯坦本學年申請實驗高中部，如審查順利過關，114學年將招生，學生也在大葉上課。
愛因斯坦校長顏士程表示，實驗教育向上連結高等教育資源，雙方將進行多層次合作，歡迎大葉大學外語專業領域學生到愛因斯坦的國小部和國中部實習，愛因斯坦將引進大葉AI專業課程，培養學生跨域學習與自我探索。賽德校長陳樹欉說，現有校地不足，及教育理念與大葉契合，雙方合作推動教育多元化，強化學生自主學習與實作能力。
大葉大學校長方文昌表示，教育不該只有一種選擇，應該有各種可能，提供多樣化的學習，期盼與愛因斯坦、賽德展開教育合作，為學生打造充滿創意與無限可能的學習環境，開創未來教育新藍圖。
▪ 大學申請入學今天上午9時放榜 查榜步驟一次看
▪ 申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看
▪ 學習歷程造假高中生確定考分科 校方：全力提供協助
▪ 台大申請入學173個缺額 政治系最多、醫牙電資均招滿
▪ 文史法政校系缺額多 專家：與分科加考「數乙」有關
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言