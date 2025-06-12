彰化2實校校地不足 國中部下學年到大學上課

彰化縣的愛因斯坦實驗教育機構、賽德實驗教育機構，向大葉大學租借教室給國中生上課，今簽署場地租賃契約，大葉將支援科技課程資源，兩個教育機構提供教學實習機會，期待跨體制合作開啟教育資源共享的新模式。

大愛因斯坦教育集團董事長孫敬賢和多名家長參加約簽典禮，他葉董事長韓繼綏和愛因斯坦實驗教育機構校長顏士程、賽德實驗教育機構校長陳樹欉，三方簽署場地租賃契約，大葉出租生技大樓一層樓450坪教學場地，愛因斯坦、賽德兩校每年級兩班國中部移過來上課，愛因斯坦本學年申請實驗高中部，如審查順利過關，114學年將招生，學生也在大葉上課。

愛因斯坦校長顏士程表示，實驗教育向上連結高等教育資源，雙方將進行多層次合作，歡迎大葉大學外語專業領域學生到愛因斯坦的國小部和國中部實習，愛因斯坦將引進大葉AI專業課程，培養學生跨域學習與自我探索。賽德校長陳樹欉說，現有校地不足，及教育理念與大葉契合，雙方合作推動教育多元化，強化學生自主學習與實作能力。

大葉大學校長方文昌表示，教育不該只有一種選擇，應該有各種可能，提供多樣化的學習，期盼與愛因斯坦、賽德展開教育合作，為學生打造充滿創意與無限可能的學習環境，開創未來教育新藍圖。

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