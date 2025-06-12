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台南沙崙k12國際高中正式招生 採雙聯學位接軌國際名校

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市立沙崙國際高中新穎的校舍。圖／台南市教育局提供
台南市立沙崙國際高中新穎的校舍。圖／台南市教育局提供

全國首所涵蓋幼兒園到高中的K-12公立學校南市立沙崙國際高中114學年度正式招生，市議員杜素吟上午市政總質詢關心沙師資及招生情形，教育局表示，該校主打「雙語教學」、「國際學程」、「科技創新」三大特色，並與加拿大卓越國際學院（OIA）簽署雙聯學位合作備忘錄，打造在地就學、全球接軌的嶄新學習模式。

教育局長鄭新輝表示，沙崙國際高中是全國雙語師資比例最高的公立高中之一，目前已有逾8成教師具備雙語教學能力，並配置兩名外籍英語教師，營造沉浸式的英語友善學習環境。首屆招生將開設三個班級，其中一班為雙語實驗班，課程設計著重語言應用與國際素養的同步提升。

鄭新輝表示，學校也引進加拿大安大略省認證的OSSD（Ontario Secondary School Diploma）雙聯學位課程，學生無須出國，在台就讀即可同步修習國際課程，有選修OSSD雙聯學制的學生，畢業時可同時取得沙崙國際高中文憑與OSSD學位，未來除申請國內大學外，也可申請美國哈佛、英國牛津、劍橋、加拿大多倫多大學，澳洲墨爾本大學等國際頂尖學府的資格，開啟多元升學之路。歡迎今年國中畢業生把握機會，將沙崙國際高中列為志願選填首選。

市長黃偉哲表示，沙崙國際高中座落於沙崙智慧綠能科學城核心區域，地理位置優越，除緊密結合周邊成功大學、陽明交通大學、長榮大學等高等教育資源外，未來也有機會與中央研究院南部院區、綠能科技示範場域、臺灣智駕測試實驗室等單位攜手合作，打造前瞻科技應用的學習環境。

沙崙國際高中籌備處主任黃詞凰指出，沙崙國際高中最大的特點在於「新穎、彈性、國際化」。無論是科技場域資源、雙語環境或多元升學途徑，都是以學生為本，打造一所真正能滿足未來挑戰的學校。誠摯邀請有志挑戰新學習模式、對語言、國際與未來懷抱夢想的國中畢業生，踴躍選擇沙崙，一起走向世界。

台南市立沙崙國際高中114學年度正式招生。圖／台南市教育局提供
台南市立沙崙國際高中114學年度正式招生。圖／台南市教育局提供

黃偉哲 雙語教育 鄭新輝 語言 英語 台南

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