4萬多件標本...成功高中蝴蝶館補助經費年僅50萬 教育局允挹注

北市成功高中「蝴蝶宮昆蟲科學博物館」館藏4萬多件昆蟲標本，議員劉耀仁表示，館藏是世界博物館等級，但每年僅50多萬元經費，籲市府挹注資源。教育局表示，經費調整到每年80萬元，並補助一名人力，也會積極推廣國際能見度。

劉耀仁表示，成功高中內有一座超過4萬多件昆蟲標本的自然博物館，30多年來由生物老師陳維壽親自帶領學生累積而成，館內標本從蝴蝶、甲蟲到蜻蜓，全部分類清楚、標示完整，還有學生自主導覽與教案製作，可說是名副其實的台灣之光。

他說，雖然博物館位在校園內，但也對國中小、社區團體及市民等接受預約參觀，難能可貴的是，外賓參訪時，學生還能全程以英文導覽介紹。然而，獨特的資源，包含標本儲存、解說維護到冷氣整修都得靠學校自籌，市府一年僅補助50萬元。

劉耀仁說，雖然教育局在議會有同意調整到80萬元經費，但是詢問校方，包含在文宣設計、設備修繕及值班老師，加總一年運作約196萬元，讓這座直逼世界級的蝴蝶館能夠維持基本營運。

成功高中校方表示，學校昆蟲館創立至今歷史已逾50年，2009年搬遷到新大樓，當初是校內老師創立作為教學使用，目前也已成為校本課程之一，也有開放讓民眾參觀，盼能持續活化該博物館，每年電費加上人事費花費約100萬元，目前也再增取多聘一位館員。

教育局長湯志民表示，從115年度起將提高該館每年度維運費用，由50萬元提高到80萬元，並協助該校向國教署爭取經費，以協助該館提升營運品質，同時教育局也核定補助1名人力，協助該館營運。

教育局補充，為擴大成功高中蝴蝶館運行成效，持續協助成功高中昆蟲科學博物館更新硬體設備，114年度補助該館進行空調整修工程計289萬元。另外，為推廣及提升該館的國際能見度，也將該館與國際教育旅行中心及校外教學連結，納入各校參訪行程之一。 台北市成功高中校園內一座館藏4萬多隻的蝴蝶標本館，還有蝴蝶宮殿。圖／成功高中提供

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