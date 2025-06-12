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影／2025總統教育獎全盲生林歆璇 想當輔諮老師和聽「告五人」演唱會

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立溪湖高中學生林歆璇獲2025總統教育獎，她的特教老師劉習酉（左）和特教助理卓秀夏（右）。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中學生林歆璇獲2025總統教育獎，她的特教老師劉習酉（左）和特教助理卓秀夏（右）。記者簡慧珍／攝影

國立溪湖高中學生林歆璇從懂事開始，世界就是一片黑暗，勇敢的用聽、觸、嗅三大感官學習各種事物，在家煮飯、洗碗、拖地，在校課程例如游泳、烘焙、跑步從不缺席，也負責走廊灑掃，正向樂觀感染同儕，為融合教育塑造模範而榮獲2025總統教育獎。

林歆璇今表示，高中之前曾有同校學生不了解全盲視障生，不敢接觸她甚至少數人排斥她，她因此常自問「為什麼（看不到）的是我？」後來感受到國小教室都被安排在一樓，國中3年一樓的同一班、同一教室、同一座位，處處流露學校師長的貼心，她漸覺得自己是幸福的，把心思放在感受世界美好，找出更多生活樂趣。

溪高是綜合高中，課程內容豐富，林歆璇上烘焙課做餅乾、練習游泳，報名運動會路跑，陪跑員跟她一起跑完600公尺。林歆璇聽力好、音感強，喜歡唱歌，最大願望是參加「告五人」演唱會聆聽「在這座城市遺失了你」。

理科有很多圖形、實驗，對視障生充滿挑戰，林歆璇感謝一路上有特教老師教她摸圖，高一未分組前有老師1對1針對數學科補救教學，高二選讀社會組，林歆璇志願是考上彰化師大輔導與諮商學系，效法台灣首位全盲視障諮商心理師朱芯 儀，服務有需要身障朋友。

「我珍惜每一次學習的機會，也發現自己的潛力比想像中更大。」林歆璇跟大家分享她的學習心得，並表示，只要肯努力，原本覺得不可能的事，其實都可以解決。

林歆璇的高二導師黃淑娟說，一開始她只能用文字表達數學符號，後來使用專為視障學生設計的A8M數位學習工具，並請無障礙科技發展協會派老師協助使用A8M，不斷修正錯誤，目前她已能用正規數學程式完成作答。

輔導室主任陳明珠、特教老師劉習酉都表示，林歆璇的祖父兄三代務農、母親在麵店工作，家境不寬裕，她積極克服生理障礙幫忙家務和求學，樂觀感染同儕並贏得好人緣，讓總統教育獎評審肯定足為學生學習的模範

溪高校長李明昭也說，林歆璇獲獎最關鍵的是充滿正向能量，奮鬥不懈精神足為其他同學的表率，學校將為她製作手印陶版，掛於學校「標竿學習牆」勉勵更多溪高學子。

視障 烘焙 教室

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