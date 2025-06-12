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總統教育獎得主「珣珣」國中畢業了 見證堅韌生命力黃敏惠祝賀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天嘉義市國中畢業典禮，市長黃敏惠（右三）特別恭喜南興國中畢業生，榮獲2024年總統教育獎得主、癱瘓「嘴控筆」寫字的張羿珣（右四）順利畢業。圖／嘉市府提供
今天嘉義市國中畢業典禮，市長黃敏惠（右三）特別恭喜南興國中畢業生，榮獲2024年總統教育獎得主、癱瘓「嘴控筆」寫字的張羿珣（右四）順利畢業。圖／嘉市府提供

今天嘉義市國中畢業典禮，市長黃敏惠連趕民生、南興及嘉義國中等3校畢業典禮，黃敏惠特別恭喜南興國中畢業生，榮獲2024年總統教育獎得主、癱瘓「嘴控筆」寫字的張羿珣，順利畢業。黃敏惠說，「珣珣面對身體挑戰，始終不畏艱難、努力向前，是最動人的生命典範。」

南興國中畢業生張羿珣，從小因意外頸部以下癱瘓，堅持天天到校上課，放學後參加課後輔導，用嘴叼「嘴控筆」寫字，認真完成每項作業，是逆境向上的生命鬥士，榮獲總統教育獎，她喜歡動漫，未來想當畫家，市長黃敏惠去年到校贈送繪圖工具書，勉勵珣珣勇敢追夢。

張羿珣生活雖不便，但學習展現旺盛學習動力與奮發向上生命形象，不減熱情，活出精彩，從珣珣讀幼兒園到小學、國中，黃敏惠一路見證陪伴成長，黃敏惠回憶珣珣成長每個階段，展現生命熱情，看到珣珣榮獲總統教育獎，為珣珣克服不便、面對挑戰毅力感動。

南興國中校長柯博議說，珣珣人生道路，展現無比毅力，學校根據她的學習需求，提供數學抽離課程與輔助科技的1對1特需課程，雖然她只能使用輔助工具緩慢完成作業，但她總是努力堅持把所有作業完成，這些成果都是她對自己堅持與肯定，不斷實踐她奮發向上的力量。

黃敏惠先後出席民生國中第55屆及補校第50屆畢業典禮，南興國中第55屆畢業典禮，以及嘉義國中第55屆畢業典禮，為畢業學子們送上祝福。民生國中補校唯一畢業生55歲黃秀雲，求學故事感人，她在家庭與生活重擔之餘持續自我充實，最終完成學業的堅持與勇氣。黃敏惠讚許說，「她證

明人生每一步，只要願意出發，永遠不算晚。」勉勵畢業生勇敢追夢，成就更好的自己。

今天嘉義市國中畢業典禮，市長黃敏惠連趕民生、南興及嘉義國中等3校畢業典禮祝賀畢業生。圖／嘉市府提供
今天嘉義市國中畢業典禮，市長黃敏惠連趕民生、南興及嘉義國中等3校畢業典禮祝賀畢業生。圖／嘉市府提供
今天嘉義市國中畢業典禮，市長黃敏惠連趕民生、南興及嘉義國中等3校畢業典禮祝賀畢業生。圖／嘉市府提供
今天嘉義市國中畢業典禮，市長黃敏惠連趕民生、南興及嘉義國中等3校畢業典禮祝賀畢業生。圖／嘉市府提供

黃敏惠 畢業典禮

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