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大甲文昌國小等了80年的禮堂 今天終於正式開箱啟用

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
創校近百年的大甲文昌國小終於有了自己的學校禮堂，趕在今年畢業季前完工啟用。圖／台中市政府提供
創校近百年的大甲文昌國小終於有了自己的學校禮堂，趕在今年畢業季前完工啟用。圖／台中市政府提供

歷經五年的等待，創校近百年的大甲文昌國小終於有了自己的學校禮堂，趕在今年畢業季前完工啟用，讓今年的畢業生，成為建校以來首屆在自有禮堂舉辦畢業典禮的學生，台中市長盧秀燕更是親往見證並祝賀，並勉勵畢業生要心懷感恩，邁向嶄新的學習階段。

文昌國小創校98年，是一所歷史悠久、辦學績效優異的學校，但唯一的缺憾就缺乏一座禮堂供孩子遮風避雨，市府為了彌補缺憾，自2021年起投入5千多萬元興建禮堂，另再補助不足經費1900多萬元，終於趕在今年校慶暨畢典前開箱全新禮堂，校長許慶昌表示，從此學校孩子不再日曬雨淋，感謝市府及民意代表及地人士的幫忙，順利幫孩子圓夢有了新的禮堂，讓文昌成為孩子快樂成長、夢想起飛的園地。

市長盧秀燕指出，今天更是文昌國小第80屆畢業典禮與校慶活動，很高興給孩子最好的校慶禮物！彌補文昌國小百年來的遺憾，補助學校約7000多萬元興建完成學校禮堂，一同開箱全新啟用這個意義非凡、令人感動的禮物，讓師生與家長免於風吹日曬，更勉勵同學們「畢業不是結束而是新的開始！」

教育局長蔣偉民表示，盧市長上任以來，目前完工及施工中的學校禮堂約有21所，今年有5所開箱啟用的新禮堂，包括大里成功國中禮堂與地下停車場3.16億元；大里立新國中禮堂與地下停車場3.2億元；梧棲梧南國小「映霞樓」幼兒園、國小教室和禮堂，經費1.6億元；大甲文昌國小禮堂7000多萬元；以及太平新高國小校舍與禮堂3.5億元。

創校近百年的大甲文昌國小終於有了自己的學校禮堂，市長盧秀燕親自參加今年畢業典禮並開箱啟用。圖／台中市政府提供
創校近百年的大甲文昌國小終於有了自己的學校禮堂，市長盧秀燕親自參加今年畢業典禮並開箱啟用。圖／台中市政府提供
創校近百年的大甲文昌國小終於有了自己的學校禮堂，趕在今年畢業季前完工啟用。圖／台中市政府提供
創校近百年的大甲文昌國小終於有了自己的學校禮堂，趕在今年畢業季前完工啟用。圖／台中市政府提供
創校近百年的大甲文昌國小終於有了自己的學校禮堂，趕在今年畢業季前完工啟用。圖／台中市政府提供
創校近百年的大甲文昌國小終於有了自己的學校禮堂，趕在今年畢業季前完工啟用。圖／台中市政府提供

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