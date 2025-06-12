民生國中補校唯一女畢業生家境清寒未升學 重拾書本圓了45年夢想

在升學普及現代，對許多人來說，完成國中學業只是人生一個過程，但對55歲的嘉義媳婦黃秀雲，卻是等待了45年的夢想。上午她終於開心站上嘉義市民生國中補校畢業典禮上，接下畢業證書，圓了未升讀國中心願，她說，「我熱愛讀書學習，休息一段時間陪伴年邁老母，會再繼續升學。」

民生國中補校今年只有黃秀雲1名畢業生，黃秀雲是彰化縣人，嫁給嘉義丈夫，成為嘉義媳婦，生育子女，經營食品加工小生意，年幼時因家境清寒，身為長女的她為分擔家計，國小畢業無法繼續升學，只能進入工廠工作，當年，看著同學一一踏入國中校園，深感遺憾又羨慕，心中一直有個心願，「我還要念書」。

多年來，這個心願從未熄滅。子女長大，在丈夫子女鼓勵支持下，報名就讀民生國中補校，展開遲來的求學之路。面對多年未接觸課業挑戰，她從不懈怠，每次上課都全神貫注，生怕落後進度。她說：「我沒有別人聰明，只能更努力。」

老師們對她認真與毅力深表肯定，認為她不僅學習態度優異，更時常鼓勵同學，一路走來到畢業實至名歸。如今，黃秀雲終於從補校畢業，完成國中學業，用行動證明：「學習從不嫌晚；夢想，只要堅持，就有實現的一天」。

她說，補校每天傍晚6時上課，晚間9時半放學，求學3年，一開始入學碰上新冠疫情，同學紛紛打退堂鼓，她也一度想放棄，最後在教師家人鼓勵下，堅持到最後，她特別感謝教師、家人一路陪伴。校長張金龍讚賞肯定她的學習精神，他說，「畢業證書不只是學業的肯定，更象徵著她堅持與努力結晶，為她的人生開啟新的篇章。」 民生國中補校唯一女畢業生黃秀雲（左）重拾書本圓了45年夢想，開心與班導師合影 。記者魯永明／攝影

商品推薦