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新竹出發與世界連結 培英國中赴日交流拓展國際視野

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
培英國中學生入住接待家庭，體驗日本居家生活。圖／新竹市府提供
培英國中學生入住接待家庭，體驗日本居家生活。圖／新竹市府提供

新竹市培英國中自112學年與日本岡山縣山南學園簽署姊妹校合作備忘錄（MOU）以來，雙方持續深化交流。今年再次啟動實體姊妹校交流計畫，由校長潘致惠帶領3名教師及32名學生赴日參訪。教育處表示，此行透過語言實踐、課程發表與文化體驗，不僅加強學生的國際視野，更展現出融合知性與情感的教育溫度，成為國際教育交流的典範。

培英國中表示，這次前往日本山南學園姊妹校的32名學生，在交流課程中以全英語進行專題簡報，內容涵蓋在地文化、永續議題及個人學習歷程，充分展現出學生的邏輯思維、語言表達與國際視野。山南學園全校總動員，安排班級互動、文化導覽及特色課程，雙方更一同前往原為戰時銅製工廠遺址，現已轉型為文化資產的犬島，進行自然探索與歷史踏查，讓這趟交流之旅更添對歷史脈絡與當代議題的深度理解與多元視角。

培英國中表示，學生在Homestay活動中融入日本家庭生活，學習當地生活禮儀與文化內涵，並於交流期間接受日本NHK媒體採訪，展現台灣學子自信從容的國際形象。此次行程不僅強化語言與溝通能力，更拓展了學生的人際理解與文化包容力。一位參與學生家長對於這次的出國交流感到安心與感動，看到孩子從緊張踏出國門，到收穫滿滿地返國，也感謝學校推動如此有深度的學習計畫，讓孩子學會獨立、規劃與面對挑戰。

教育處說明，此次交流活動為教育部「國際教育交流計畫」，培英國中歷經一年以上的籌備與實踐，包含課程共構、教師線上研習與學生語言培力，內容涵蓋語言能力強化、跨文化素養培養及專題發表訓練等多元面向。台日教師間亦進行教學觀摩與交流，強化雙方教育專業連結，實現學生與教師共學共成長的國際教育目標。

從課堂學習到真實對話，營養午餐成為培英國中與日本山南學園文化交流的橋梁。圖／新竹市府提供
從課堂學習到真實對話，營養午餐成為培英國中與日本山南學園文化交流的橋梁。圖／新竹市府提供

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