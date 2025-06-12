影／沒補習、會考前兩個月出車禍 鹽埔國中蘇誌恩考出5A10+

國中教育會考日前成績出爐，屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，樂觀的他，考出5A10＋、作文5級分，他要留縣升學，考屏東高中數理資優班，未來想要學醫。

九年級蘇誌恩原本住高雄市，國小在高雄就讀，學區在五福國中，後來因父親在鹽埔鄉從事花卉產業，媽媽是鹽埔國中校友，跟家人商量後決定搬到鹽埔鄉。蘇誌恩很喜歡鹽埔國中環境，鳥語花香，相比市區激勵競爭，學校環境讓他很喜歡。

國中教育會考5月17、18日登場，蘇誌恩在考前2個月，今年3月11日傍晚過馬路跟機車發生車禍，他在地上翻滾幾圈，造成他鎖骨斷裂、腳踝骨折，手術開刀，住院一周，回家休養一周，他決定回到學校繼續上課，因受傷嚴重，須坐輪椅，教室在2樓，學校在一樓闢出一個小空間，讓他在一樓視訊同步上課，蘇誌恩沒有用手機，一樓空間有放置對講機，若有需要或是遇到狀況，就用對講機跟老師聯繫。

蘇誌恩對於車禍發生，他樂觀看待，他說，「賽翁失馬焉知非福」，雖然車禍受傷嚴重，但也因為一個人待在小房間，可以更專心讀書、寫題本，他堅信，「什麼事情都有神最好的安排」。

蘇誌恩三年來沒補習，也沒用手機，他說，上課認真聽講，遇到不懂馬上提問，對自己有自信，相信自己一定可以，自律很重要，他也喜歡彈吉他，但會提醒自己，不可以太沈迷其中，忘了自己的本分。

蘇誌恩說，車禍傷勢現階段仍要復健，預計8月還要開刀把腳踝的鋼丁取出，仍持續復健中。

蘇誌恩與隔壁班同學董塏睫，兩人都沒補習，兩人輪流校排第一，互相討論功課，董塏睫考出5A8+，兩人共通點不用手機，也沒補習，董塏睫手機沒裝SIM卡，他們提到，上課認真、善用課本空白處寫筆記，了解時事，有空也要看新聞報導。

鹽埔國中校長陳寶郎說，請兩人將讀書方式、準備會考的方法記錄下來，給學弟妹們參考。學校13日舉行畢業典禮，蘇誌恩也將上台跟同學一起演奏，也獲頒縣長獎。 屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩（前）三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，考出5A10＋、作文5級分，他與同學董塏睫（後）互相討論功課。記者星君／攝影 屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩（前）三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，考出5A10＋、作文5級分。記者劉星君／攝影 屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩（前）三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，考出5A10＋、作文5級分，他與同學董塏睫（後）討論功課，兩人校排輪流第一。記者星君／攝影

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