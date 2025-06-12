快訊

尚無罷免能綁公投 李進勇：7、8月6個周六都可能投票

上班注意！國3南向中和路段2車追撞1翻覆 回堵5公里

台股早盤挫逾200點 台積電今除息下跌5元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／沒補習、會考前兩個月出車禍 鹽埔國中蘇誌恩考出5A10+

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩（前）三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，考出5A10＋、作文5級分。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩（前）三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，考出5A10＋、作文5級分。記者劉星君／攝影

國中教育會考日前成績出爐，屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，樂觀的他，考出5A10＋、作文5級分，他要留縣升學，考屏東高中數理資優班，未來想要學醫。

九年級蘇誌恩原本住高雄市，國小在高雄就讀，學區在五福國中，後來因父親在鹽埔鄉從事花卉產業，媽媽是鹽埔國中校友，跟家人商量後決定搬到鹽埔鄉。蘇誌恩很喜歡鹽埔國中環境，鳥語花香，相比市區激勵競爭，學校環境讓他很喜歡。

國中教育會考5月17、18日登場，蘇誌恩在考前2個月，今年3月11日傍晚過馬路跟機車發生車禍，他在地上翻滾幾圈，造成他鎖骨斷裂、腳踝骨折，手術開刀，住院一周，回家休養一周，他決定回到學校繼續上課，因受傷嚴重，須坐輪椅，教室在2樓，學校在一樓闢出一個小空間，讓他在一樓視訊同步上課，蘇誌恩沒有用手機，一樓空間有放置對講機，若有需要或是遇到狀況，就用對講機跟老師聯繫。

蘇誌恩對於車禍發生，他樂觀看待，他說，「賽翁失馬焉知非福」，雖然車禍受傷嚴重，但也因為一個人待在小房間，可以更專心讀書、寫題本，他堅信，「什麼事情都有神最好的安排」。

蘇誌恩三年來沒補習，也沒用手機，他說，上課認真聽講，遇到不懂馬上提問，對自己有自信，相信自己一定可以，自律很重要，他也喜歡彈吉他，但會提醒自己，不可以太沈迷其中，忘了自己的本分。

蘇誌恩說，車禍傷勢現階段仍要復健，預計8月還要開刀把腳踝的鋼丁取出，仍持續復健中。

蘇誌恩與隔壁班同學董塏睫，兩人都沒補習，兩人輪流校排第一，互相討論功課，董塏睫考出5A8+，兩人共通點不用手機，也沒補習，董塏睫手機沒裝SIM卡，他們提到，上課認真、善用課本空白處寫筆記，了解時事，有空也要看新聞報導。

鹽埔國中校長陳寶郎說，請兩人將讀書方式、準備會考的方法記錄下來，給學弟妹們參考。學校13日舉行畢業典禮，蘇誌恩也將上台跟同學一起演奏，也獲頒縣長獎。

屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩（前）三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，考出5A10＋、作文5級分，他與同學董塏睫（後）互相討論功課。記者星君／攝影
屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩（前）三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，考出5A10＋、作文5級分，他與同學董塏睫（後）互相討論功課。記者星君／攝影
屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩（前）三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，考出5A10＋、作文5級分。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩（前）三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，考出5A10＋、作文5級分。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩（前）三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，考出5A10＋、作文5級分，他與同學董塏睫（後）討論功課，兩人校排輪流第一。記者星君／攝影
屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩（前）三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一樓幫他設空間與2樓教室同步視訊上課，考出5A10＋、作文5級分，他與同學董塏睫（後）討論功課，兩人校排輪流第一。記者星君／攝影

國中教育會考

延伸閱讀

少子化衝擊…114會考落點分數恐下修 專家：關鍵在人數非比例

雙滿級＋三滿分 黎明中學會考表現耀眼

114會考出爐台中僑泰2生奪全國榜首 曝讀書心法

國中教育會考彰化區5人全科滿級分作文也滿分 整體表現出色

相關新聞

影／沒補習、會考前兩個月出車禍 鹽埔國中蘇誌恩考出5A10+

國中教育會考日前成績出爐，屏東縣鹽埔國中九年級蘇誌恩三年沒補習，會考前兩個月出車禍住院開刀，至今仍坐輪椅、復健，學校在一...

國中校門驚見辣妹跳鋼管！竟是父母送兒畢業大禮 校方嘆：不必再破費

台中市南屯區一間國中今天舉行畢業典禮，卻有兩名辣妹在校門口大跳鋼管熱舞，兩人跳了約20分鐘，引起路人和家長側目，直到員警...

影／國中生影片獲特教美獎 背藏姑姪奮戰腦瘤暖心催淚故事

基隆市昨舉行特殊教育學生美術比賽頒獎，表揚多名獲獎學生，其中今年信義國中黃姓畢業生3年前曾因「開學15天被同學打4次」引...

六和高中國際交流音樂會 與加拿大師生共譜跨文化樂章

桃園六和高中在今年4月和5月舉辦「六和國際之聲」音樂交流活動，與加拿大皇家山大學（Mount Royal Univers...

客家成長禮苗栗登場 全台15校國小畢業生續傳承

客委會客家文化發展中心今天在位於苗栗縣的台灣客家文化館舉辦「客家成長禮」，全台15所國小511名畢業生透過感恩奉茶、封存...

新北萬里野柳國小謝師宴 畢業生煮海鮮料理感謝師恩

畢業季到來，野柳國小在畢業系列活動展現海洋教育推動成果，以「尚青綠色海鮮感恩宴」揭開序幕。學校與周邊海鮮餐廳攜手設計活動與規劃菜單，讓畢業生們從認識海鮮開始到學習料理方式，最後變出一道道的美味海鮮料理，端上桌要給親愛的師長享用，並透過親手做料理要來表達對老師的感謝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。