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影／國中生影片獲特教美獎 背藏姑姪奮戰腦瘤暖心催淚故事

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
黃姓學生（右）平時由年邁阿公、阿嬤照顧，但現在也都生病了，陪伴學生一路走過這段艱辛歷程的是他的姑姑、議員呂美玲助理黃若萍（左）。記者游明煌／攝影
黃姓學生（右）平時由年邁阿公、阿嬤照顧，但現在也都生病了，陪伴學生一路走過這段艱辛歷程的是他的姑姑、議員呂美玲助理黃若萍（左）。記者游明煌／攝影

基隆市昨舉行特殊教育學生美術比賽頒獎，表揚多名獲獎學生，其中今年信義國中黃姓畢業生3年前曾因「開學15天被同學打4次」引發社會關注，他不僅勇敢面對腦瘤的治療過程，還把歷經兩次開顱手術、電療與顏面神經重建，及與家人鼓勵點滴剪輯成影片，獲特殊教育美術比賽影片類第2名，頒獎時催淚。

黃姓學生3年前剛升國中時，因發展遲緩短短15天內遭到同班同學欺負受傷，還上過媒體引發關注，後來轉學到信義國中。就醫過程中，醫師在檢查才發現她腦部有腦瘤，他陸續接受兩次開顱手術與電療，期間還經歷了顏面神經重建。

黃姓學的拍的影片中，他與家人彼此擁抱的畫面，感動評審與師長。昨天頒獎原本是由議員呂美玲頒獎，但呂臨時改請照顧他多年的姑姑的助理黃若萍上台，更有意議，全場響起掌聲。

黃姓學生平時由年邁阿公、阿嬤照顧，但現在也都生病了，陪伴學生一路走過這段艱辛歷程的是他的姑姑、議員呂美玲助理黃若萍。她原是收入穩定的工程師，因不忍姪子受苦，在孩子病情逐漸穩定後，選擇辭去高薪工作返鄉照顧，並擔任她的輔佐監護人。她說，「一路走來，如果沒有呂美玲議員的幫忙，我一個人真的撐不住。」

「我從來沒有想過要放棄他」黃若萍說，他的爸媽不要他，她很難體會他不被家人愛的感覺，為了鼓勵他手術，一起陪他理光頭，這是她生平第一次理光頭。

她說，當他被推進手術時，他問她「我是不是很嚴重？」她的眼淚一再奪眶而出，手術9小時每開一次門她都拜託護士「讓我再看一下我的孩子好嗎」，她陪他一直撐了下去，還沒說完就淚崩。

黃姓學生說，得獎的影片是他與阿公、阿嬤去吃飯、開刀的過程、姑姑辛苦的照料，把過程剪成影片，「這是我最溫暖的回憶，有滿滿的愛。」

呂美玲表示，黃姓學生勇敢抗腦瘤的過程及他家人的愛，展現韌性與回饋社會的力量，也希望社會多一點理解與接納，讓每一個孩子都能平安成長。

這次比賽以「溫暖的心，燦爛的笑容！」為主題，共收到612件作品投稿，經評選後，共有135位學生脫穎而出。副市長邱佩琳說，每個孩子都有屬於自己的節奏與色彩，這些作品正是最好的證明。

華興國小的楊姓學生與安樂高中的劉姓學生，則分別獲得「評審團大獎」，楊以「愛、陪伴、笑容」為題，描繪孩童與自然和諧共處的場景；劉以「音樂無邊界」描繪自信演奏的音樂家，展現出跨越障礙、追夢不懈的生命力量。

基隆市昨舉行特殊教育學生美術比賽頒獎，由副市長邱佩琳表揚獲獎學生。圖／基隆市政府提供
基隆市昨舉行特殊教育學生美術比賽頒獎，由副市長邱佩琳表揚獲獎學生。圖／基隆市政府提供
基隆市昨舉行特殊教育學生美術比賽頒獎，由副市長邱佩琳表揚獲獎學生。圖／基隆市政府提供
基隆市昨舉行特殊教育學生美術比賽頒獎，由副市長邱佩琳表揚獲獎學生。圖／基隆市政府提供
昨天頒獎原本是由議員呂美玲頒獎，但呂臨時改請照顧黃姓學生（左二）多年的姑姑議員助理黃若萍（左一）上台頒獎，更有意議，全場響起掌聲。記者游明煌／攝影
昨天頒獎原本是由議員呂美玲頒獎，但呂臨時改請照顧黃姓學生（左二）多年的姑姑議員助理黃若萍（左一）上台頒獎，更有意議，全場響起掌聲。記者游明煌／攝影

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