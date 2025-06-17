會考志願選填／盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…完整校友心聲、學校特色一次看

114年國中教育會考成績於6月6日公布，並將在6月20至26日開放志願選填。填志願時，家長們關注的是學校資源、升學率、通勤時間等現實面；但對學生來說，學校大不大、校風自由不自由、能不能穿便服，也都是影響選校的重要關鍵。《聯合新聞網》從Threads上蒐集各校學生的分享，整理雙北近50所公立高中的校友心得，希望能提供國三生參考，選出最適合自己的第一志願！

一、以自由校風聞名 台北、新北「最開放」學府是他們

不只是「會玩又會念書」的建中和北一女，台北市還有不少學校以校風自由聞名。像是鼓勵學生自主學習的師大附中，不少附中生都表示，同學生間凝聚力強，特別有歸屬感。同時，內湖高中獲得不少好評，校友大多樂喊「超自由」，校內活動豐富，學生則強調自由中更需自律。而政大附中也被許多校友提及，因為免穿制服、校園氛圍開放，常被形容有如大學般的自由風氣。

談到「自由」，新北市的板橋高中絕對名列前茅，多數學生認為校風非常開放，學校管理較寬鬆，學生擁有高度自主權，能自由發展各種興趣。華僑高中也以自由著稱，校友多有好評，值得一提的是校內有許多僑生，為學生提供與不同文化交流的機會。

二、校地霸主出爐！台北、新北「最大高中」比一比

師大附中佔地約84,251平方公尺，是台北市最大的公立高中，不僅校地廣大，高中部的學生更超過2,700人。其次是佔地75,582平方公尺的中正高中，同樣擁有遼闊的校園，學生也逾2,000人。第三是大同高中，佔地63,332平方公尺，校園空間十分充裕。

新北市佔地最大的公立高中是華僑高中，校地達100,206平方公尺，有「花城」美譽。石碇高中以130,000平方公尺居次，該校位於山區，環境開闊。第三是新北高中，佔地75,439平方公尺，校園同樣寬敞。

三、校園最小也不遜色！北市、新北「小而美高中」一覽

西松高中不只是北部，也是全台校地最小的公立高中，僅有17,787平方公尺。不過學生形容「五臟俱全」，游泳池、操場、活動中心一樣不缺。第二小的是中崙高中，佔地20,573平方公尺，校園空間較為緊湊。明倫高中則以20,325平方公尺排第三，相對其他學校來說校地不算大。

新北最小的公立高中是佔地27,311平方公尺北大高中，儘管校地比較小，但校舍嶄新且漂亮，整體算是一間「小而美」的學校。緊接在後的是安康高中，位於新店的安康高中佔地27,950平方公尺，屬於偏小型規模的學校。第三則是板橋的光復高中，佔地30,026平方公尺，校園相對狹窄。

四、學生「以食為天」！各校熱食部、合作社美食戰開打

台北市、新北市大多數學校都有合作社，部分校內甚至會有熱食部，其中，這些學校的伙食被最多學生提及。華江高中有熱食部、早餐部和午餐部，合作社也會販售零食、文具等等，可以說是應有盡有。新北高中更有如美食街般的餐飲選擇，舉凡早餐部、麵食部、便當、滷味、飲料部等等種類都有。也有校友提到景美女中的熱食部，菜單多變，飯、麵、炸物都有，合作社的零食也不貴。

五、校友爆料：從獨門課程到生活瑣事

除了校風、校地等常見特色，不少學校也有自己的獨特之處。像是麗山高中推動專題式課程，鼓勵學生參與競賽與科展，對申請入學有明顯幫助，不少校友也形容這樣的學習方式是「超前部署」。此外，麗山也採取「跑班制」，學生需依不同課程到不同教室上課，被認為是提前體驗大學學習模式。除了教學資源，不少校友也分享校園中的小缺點。例如百齡、陽明、新莊高中都被提到春季有惱人的木棉花棉絮；而萬芳、竹圍高中的學生則對上下學必經的斜坡感到疲憊。

選校沒有絕對的標準，不論是重視交通距離、升學資源，還是校園氛圍，最重要的是和家人多加討論，別讓分數成為唯一考量。選填志願時，也別忘了考慮自己的興趣與未來發展方向。

填志願前必看！雙北高中特色懶人包

想了解雙北各高中對服儀、伙食、社團活動、外送規定與教學資源的比較？《聯合新聞網》也為讀者整理出Threads上各校校友的熱門討論，左右滑動表格表格或直接搜尋該校名稱，即可輕鬆掌握！

雙北公立高中資訊表

雙北公立高中資訊表

台北市 新北市

學校名稱 校風 服儀 學校伙食 社團活動 外送 完全中學 教學資源、師資 其他 大同高中 自由 不建議穿便服 合作社、熱食部 很多 可以訂 ✔ 老師都很認真，校內資源多。 校園大、廁所外包清掃 大直高中 自由 基本上可穿便服 合作社，規模較小 算多 可以訂 ✔ 整體文組較厲害，文科師資優良。 校園不大、很多活動、網路不好、附近有很多好吃的 大理高中 還可以 基本上可穿便服 合作社、熱食部 較少 不能訂 ✔ 老師好相處。 聽說將改名北市大附屬大理高中 中山女高 還可以 進校門要穿校服或黑長褲 熱食部、早餐部和自助餐 很多 一個月可以吃1次以上 老師大部分都還不錯，教學認真，文組較強。 校園很大、不用掃廁所、泳池漂亮 中正高中 自由 有帶學生證就不會特別管 合作社 算多 允許135訂，但較寬鬆 老師對教學蠻用心。 常辦活動、網路訊號不太好、附近有很多好吃的 中崙高中 自由 基本上可穿便服 福利社、餐部、熟食部、自助餐 比較少 不能訂 ✔ 文科師資優異，有雙語實驗班，理科資源相較匱乏。 學校人不多、每年有一次交換學生 內湖高中 很自由 基本上可穿便服 熱食部 算多 可以訂 校內有特色班，理組師資優異，文組也不錯。 校內生態豐富、附近美食沙漠 北一女中 很自由 基本上可穿便服 熱食部、自助餐 很多，可加地社 可以訂 大多數是好老師，校內資源很多。 校友資源強大 永春高中 自由 身上要有一件校服，但較寬鬆 合作社 很多 沒有說可以但較寬鬆 校內有數理、數資班、數位班 外校交流、畢業會放煙火 成功高中 很自由 基本上可穿便服，但體育課要穿運動服 合作社、熱食部 很多 可以訂 多元選修 校園不大 成淵高中 較嚴格 不建議穿便服 合作社、熱食部、午餐部 比較少 可以訂 ✔ 師資優良 百齡高中 自由 校褲或黑色長褲加便服即可 合作社，沒有熱食部 比較少 不能訂 ✔ 校內有語文資優班，師資好，文科較強。 校舍老舊、常有木棉花棉絮 西松高中 較嚴格 進校門要穿全套 合作社，沒有熱食部 比較少 不能訂 ✔ 校內有英資班、數資班、體育班。 校園最小 育成高中 自由 名義上不能穿但規定較寬鬆 合作社 算多 不能訂 大多數是好老師 和平高中 很自由 身上要有一件校服，但較寬鬆 福利社、熱食部 比較少 可以訂 ✔ 大多數老師都不錯、很會教。 隔壁就是台大，有時候會有合作課程 明倫高中 自由 身上要有一件校服，但較寬鬆 合作社，沒有熱食部 很多 不能訂，除了外食日 整體文組較強。 校園很小、校舍較舊 松山高中 很自由 基本上可穿便服，可買校T 早餐部、合作社、熱食部、自助餐、便當廣場 很多 可以訂 師資不錯。 樓梯很多、網路不太好 南港高中 自由 身上要有一件校服，但較寬鬆 合作社，沒有熱食部 算多 沒有說可以但較寬鬆 ✔ 師資不錯。 校舍有點舊 南湖高中 很自由 體育課以外算寬鬆 熱食部，好吃又便宜 算多 不能訂 文科師資優異。 校園很大，校舍較老舊、操場在五樓、地板很滑、網路不太好 建國高中 自由 基本上可穿便服 早餐、熱食部 算多 可以訂 很多好老師 午餐可以出校門吃。 復興高中 自由 基本上可穿便服 合作社、熱食部 算多 可以訂 校內有音美戲舞體育班，老師都很好。 校園很大、有校車和住宿、位於半山腰、附近是美食沙漠 景美女高 很自由 不建議穿便服 合作社、熱食部 很多 可以訂 校內有語資班，師資還不錯，大部分老師很用心。 有新的大樓、大型活動很多 華江高中 很自由 可穿校服搭配便服 合作社、熱食部、午餐部 算多 競賽優異才可以訂外食 老師都很好，很會教。 附近有很多好吃的 陽明高中 自由 不建議穿便服，進校門後上半身可換 合作社 比較少 可以訂 ✔ 校內有雙語實驗班、數理科學特色班，每週2堂課寫「小論文」，整體數理偏強。 常和國際學校交流、常有木棉花棉絮 萬芳高中 很自由 基本上可穿便服 福利社、熱食部、餐廳 算多 沒有說可以但較寬鬆 校內有實驗班。 進校門前要爬坡、靠山邊、校內很多樓梯 麗山高中 自由 基本上可穿便服，但體育課要穿運動服 合作社 比較少 可以訂 校內有數理資優，理科較為優勢，但文科師資也很優異。 跑班制、學校有專題課、學生不多 政大附中 很自由 不須穿制服，有制服日 合作社 比較少 可以訂 ✔ 校內有語資班，整體文組較強。 學校在半山腰、學生不多、有比照美式舞會的春季舞會 師大附中 很自由 基本上可穿便服 合作社、兩個熱食部 很多 可以訂，有專門外送區 ✔ 大多數老師都很認真。 校園很大、出校門就是捷運站

學校名稱 校風 服儀 學校伙食 社團活動 外送 完全中學 教學資源、師資 其他 板橋高中 很自由 基本上可穿便服 合作社、三個熱食部 很多 沒有說可以但較寬鬆 老師都很用心，數理方面特別好。 新店高中 自由 可以上面制服上衣，下面配運動短褲 熱食部，選擇滿多元的 很多 不能訂 老師人都很好。 中和高中 自由 身上要有一件校服 熱食部 很多 可以訂 老師都非常認真。 推廣國際交流、網路不太好 新莊高中 自由 基本上可穿便服 合作社 很多 不能訂 校內有實驗班，老師也很用心。 體育課男生跑5000女生跑3000、常有木棉花棉絮 林口高中 還可以 基本上可穿便服 合作社、熱食部 很多 不能訂 師資不錯。 海山高中 還可以 紀念服 合作社 比較少 不能訂 ✔ 師資不錯。 國中部比高中部大、校舍較舊 三重高中 自由 基本上可穿便服 福利社、熱食部 很多 可以訂 ✔ 師資很不錯 午餐可以出校門吃、沒有游泳課 永平高中 還可以 不建議穿便服 合作社 很多 不能訂 ✔ 老師教學認真。 樹林高中 自由 不建議穿便服 福利社 很多 不能訂 ✔ 校內有數理專班跟人文實驗專班，老師教學認真，人都蠻好的。 校內設備不太好 秀峰高中 還可以 身上要有一件校服，但較寬鬆 福利社、熱食部 算多 不能訂 ✔ 校內有雙語實驗班。 丹鳳高中 還可以 不建議穿便服 福利社 比較少 不能訂 ✔ 校內有實驗班。 校舍較舊、校內樓梯很多 清水高中 自由 不建議穿便服 合作社 算多 可以訂 ✔ 師資不錯。 三民高中 自由 基本上可穿便服 合作社 算多 可以訂 ✔ 師資不錯。 錦和高中 還可以 不建議穿便服 福利社 比較少 不能訂 ✔ 師資不錯。 光復高中 自由 不建議穿便服，但有榮譽便服日 合作社 很多 可以訂 ✔ 老師都不錯，可以跟老師建立蠻好的關係。 竹圍高中 還可以 不建議穿便服 合作社 算多 可以訂 ✔ 師資不錯。 進校門前要爬坡 北大高中 自由 不建議穿便服 福利社、合作社、餐廳 算多 不能訂 ✔ 老師很認真。 學生不多、校舍很新、雙語中學 新北高中 自由 平日不建議，週五便服日 美食街（早餐部、麵食部、飲料部、福利社等） 很多 沒有說可以但較寬鬆 老師人很好，基本上都不錯。 華僑高中 自由 基本上可穿便服 合作社、食堂選擇不少 算多 可以訂 ✔ 較重文科，尤其是英文，老師基本上都很不錯。 校園很大、校內有很多僑生

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