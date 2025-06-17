會考志願選填／盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…完整校友心聲、學校特色一次看
114年國中教育會考成績於6月6日公布，並將在6月20至26日開放志願選填。填志願時，家長們關注的是學校資源、升學率、通勤時間等現實面；但對學生來說，學校大不大、校風自由不自由、能不能穿便服，也都是影響選校的重要關鍵。《聯合新聞網》從Threads上蒐集各校學生的分享，整理雙北近50所公立高中的校友心得，希望能提供國三生參考，選出最適合自己的第一志願！
一、以自由校風聞名 台北、新北「最開放」學府是他們
不只是「會玩又會念書」的建中和北一女，台北市還有不少學校以校風自由聞名。像是鼓勵學生自主學習的師大附中，不少附中生都表示，同學生間凝聚力強，特別有歸屬感。同時，內湖高中獲得不少好評，校友大多樂喊「超自由」，校內活動豐富，學生則強調自由中更需自律。而政大附中也被許多校友提及，因為免穿制服、校園氛圍開放，常被形容有如大學般的自由風氣。
談到「自由」，新北市的板橋高中絕對名列前茅，多數學生認為校風非常開放，學校管理較寬鬆，學生擁有高度自主權，能自由發展各種興趣。華僑高中也以自由著稱，校友多有好評，值得一提的是校內有許多僑生，為學生提供與不同文化交流的機會。
二、校地霸主出爐！台北、新北「最大高中」比一比
師大附中佔地約84,251平方公尺，是台北市最大的公立高中，不僅校地廣大，高中部的學生更超過2,700人。其次是佔地75,582平方公尺的中正高中，同樣擁有遼闊的校園，學生也逾2,000人。第三是大同高中，佔地63,332平方公尺，校園空間十分充裕。
新北市佔地最大的公立高中是華僑高中，校地達100,206平方公尺，有「花城」美譽。石碇高中以130,000平方公尺居次，該校位於山區，環境開闊。第三是新北高中，佔地75,439平方公尺，校園同樣寬敞。
三、校園最小也不遜色！北市、新北「小而美高中」一覽
西松高中不只是北部，也是全台校地最小的公立高中，僅有17,787平方公尺。不過學生形容「五臟俱全」，游泳池、操場、活動中心一樣不缺。第二小的是中崙高中，佔地20,573平方公尺，校園空間較為緊湊。明倫高中則以20,325平方公尺排第三，相對其他學校來說校地不算大。
新北最小的公立高中是佔地27,311平方公尺北大高中，儘管校地比較小，但校舍嶄新且漂亮，整體算是一間「小而美」的學校。緊接在後的是安康高中，位於新店的安康高中佔地27,950平方公尺，屬於偏小型規模的學校。第三則是板橋的光復高中，佔地30,026平方公尺，校園相對狹窄。
四、學生「以食為天」！各校熱食部、合作社美食戰開打
台北市、新北市大多數學校都有合作社，部分校內甚至會有熱食部，其中，這些學校的伙食被最多學生提及。華江高中有熱食部、早餐部和午餐部，合作社也會販售零食、文具等等，可以說是應有盡有。新北高中更有如美食街般的餐飲選擇，舉凡早餐部、麵食部、便當、滷味、飲料部等等種類都有。也有校友提到景美女中的熱食部，菜單多變，飯、麵、炸物都有，合作社的零食也不貴。
五、校友爆料：從獨門課程到生活瑣事
除了校風、校地等常見特色，不少學校也有自己的獨特之處。像是麗山高中推動專題式課程，鼓勵學生參與競賽與科展，對申請入學有明顯幫助，不少校友也形容這樣的學習方式是「超前部署」。此外，麗山也採取「跑班制」，學生需依不同課程到不同教室上課，被認為是提前體驗大學學習模式。除了教學資源，不少校友也分享校園中的小缺點。例如百齡、陽明、新莊高中都被提到春季有惱人的木棉花棉絮；而萬芳、竹圍高中的學生則對上下學必經的斜坡感到疲憊。
選校沒有絕對的標準，不論是重視交通距離、升學資源，還是校園氛圍，最重要的是和家人多加討論，別讓分數成為唯一考量。選填志願時，也別忘了考慮自己的興趣與未來發展方向。
填志願前必看！雙北高中特色懶人包
想了解雙北各高中對服儀、伙食、社團活動、外送規定與教學資源的比較？《聯合新聞網》也為讀者整理出Threads上各校校友的熱門討論，左右滑動表格表格或直接搜尋該校名稱，即可輕鬆掌握！
雙北公立高中資訊表
|學校名稱
|校風
|服儀
|學校伙食
|社團活動
|外送
|完全中學
|教學資源、師資
|其他
|大同高中
|自由
|不建議穿便服
|合作社、熱食部
|很多
|可以訂
|✔
|老師都很認真，校內資源多。
|校園大、廁所外包清掃
|大直高中
|自由
|基本上可穿便服
|合作社，規模較小
|算多
|可以訂
|✔
|整體文組較厲害，文科師資優良。
|校園不大、很多活動、網路不好、附近有很多好吃的
|大理高中
|還可以
|基本上可穿便服
|合作社、熱食部
|較少
|不能訂
|✔
|老師好相處。
|聽說將改名北市大附屬大理高中
|中山女高
|還可以
|進校門要穿校服或黑長褲
|熱食部、早餐部和自助餐
|很多
|一個月可以吃1次以上
|老師大部分都還不錯，教學認真，文組較強。
|校園很大、不用掃廁所、泳池漂亮
|中正高中
|自由
|有帶學生證就不會特別管
|合作社
|算多
|允許135訂，但較寬鬆
|老師對教學蠻用心。
|常辦活動、網路訊號不太好、附近有很多好吃的
|中崙高中
|自由
|基本上可穿便服
|福利社、餐部、熟食部、自助餐
|比較少
|不能訂
|✔
|文科師資優異，有雙語實驗班，理科資源相較匱乏。
|學校人不多、每年有一次交換學生
|內湖高中
|很自由
|基本上可穿便服
|熱食部
|算多
|可以訂
|校內有特色班，理組師資優異，文組也不錯。
|校內生態豐富、附近美食沙漠
|北一女中
|很自由
|基本上可穿便服
|熱食部、自助餐
|很多，可加地社
|可以訂
|大多數是好老師，校內資源很多。
|校友資源強大
|永春高中
|自由
|身上要有一件校服，但較寬鬆
|合作社
|很多
|沒有說可以但較寬鬆
|校內有數理、數資班、數位班
|外校交流、畢業會放煙火
|成功高中
|很自由
|基本上可穿便服，但體育課要穿運動服
|合作社、熱食部
|很多
|可以訂
|多元選修
|校園不大
|成淵高中
|較嚴格
|不建議穿便服
|合作社、熱食部、午餐部
|比較少
|可以訂
|✔
|師資優良
|百齡高中
|自由
|校褲或黑色長褲加便服即可
|合作社，沒有熱食部
|比較少
|不能訂
|✔
|校內有語文資優班，師資好，文科較強。
|校舍老舊、常有木棉花棉絮
|西松高中
|較嚴格
|進校門要穿全套
|合作社，沒有熱食部
|比較少
|不能訂
|✔
|校內有英資班、數資班、體育班。
|校園最小
|育成高中
|自由
|名義上不能穿但規定較寬鬆
|合作社
|算多
|不能訂
|大多數是好老師
|和平高中
|很自由
|身上要有一件校服，但較寬鬆
|福利社、熱食部
|比較少
|可以訂
|✔
|大多數老師都不錯、很會教。
|隔壁就是台大，有時候會有合作課程
|明倫高中
|自由
|身上要有一件校服，但較寬鬆
|合作社，沒有熱食部
|很多
|不能訂，除了外食日
|整體文組較強。
|校園很小、校舍較舊
|松山高中
|很自由
|基本上可穿便服，可買校T
|早餐部、合作社、熱食部、自助餐、便當廣場
|很多
|可以訂
|師資不錯。
|樓梯很多、網路不太好
|南港高中
|自由
|身上要有一件校服，但較寬鬆
|合作社，沒有熱食部
|算多
|沒有說可以但較寬鬆
|✔
|師資不錯。
|校舍有點舊
|南湖高中
|很自由
|體育課以外算寬鬆
|熱食部，好吃又便宜
|算多
|不能訂
|文科師資優異。
|校園很大，校舍較老舊、操場在五樓、地板很滑、網路不太好
|建國高中
|自由
|基本上可穿便服
|早餐、熱食部
|算多
|可以訂
|很多好老師
|午餐可以出校門吃。
|復興高中
|自由
|基本上可穿便服
|合作社、熱食部
|算多
|可以訂
|校內有音美戲舞體育班，老師都很好。
|校園很大、有校車和住宿、位於半山腰、附近是美食沙漠
|景美女高
|很自由
|不建議穿便服
|合作社、熱食部
|很多
|可以訂
|校內有語資班，師資還不錯，大部分老師很用心。
|有新的大樓、大型活動很多
|華江高中
|很自由
|可穿校服搭配便服
|合作社、熱食部、午餐部
|算多
|競賽優異才可以訂外食
|老師都很好，很會教。
|附近有很多好吃的
|陽明高中
|自由
|不建議穿便服，進校門後上半身可換
|合作社
|比較少
|可以訂
|✔
|校內有雙語實驗班、數理科學特色班，每週2堂課寫「小論文」，整體數理偏強。
|常和國際學校交流、常有木棉花棉絮
|萬芳高中
|很自由
|基本上可穿便服
|福利社、熱食部、餐廳
|算多
|沒有說可以但較寬鬆
|校內有實驗班。
|進校門前要爬坡、靠山邊、校內很多樓梯
|麗山高中
|自由
|基本上可穿便服，但體育課要穿運動服
|合作社
|比較少
|可以訂
|校內有數理資優，理科較為優勢，但文科師資也很優異。
|跑班制、學校有專題課、學生不多
|政大附中
|很自由
|不須穿制服，有制服日
|合作社
|比較少
|可以訂
|✔
|校內有語資班，整體文組較強。
|學校在半山腰、學生不多、有比照美式舞會的春季舞會
|師大附中
|很自由
|基本上可穿便服
|合作社、兩個熱食部
|很多
|可以訂，有專門外送區
|✔
|大多數老師都很認真。
|校園很大、出校門就是捷運站
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