六和高中國際交流音樂會 與加拿大師生共譜跨文化樂章
桃園六和高中在今年4月和5月舉辦「六和國際之聲」音樂交流活動，與加拿大皇家山大學（Mount Royal University）及Bishop Carroll High School跨國互動。邀請教授聲樂家、流行音樂歌手Leon Leontaridis線上參與，為學生錄製的音樂節目講評、示範，讓學生體驗語言、音樂與文化的立體交流。
本次節目融合中西、傳統與現代，展演涵蓋古箏、中阮、戲腔、竹板快書與流行歌曲，展現學生的創意與文化素養。Leon教授分析每位學生的表現，針對聲音運用、舞台呈現與情感詮釋給予精準建議，肯定學生將傳統音樂與流行曲風巧妙融合，並與觀眾產生情感連結。
節目製作人Esther，旅居加拿大27年，她表示：「希望這場交流不只是向國外學習，也讓外國學生認識我們的文化與音樂。這是雙向學習，彼此欣賞、共同成長。」她也提到，林于琪老師身著漢服彈奏古箏的演出，喚起她作為華人的自豪與歸屬感，特別珍貴。
參與節目錄製的學生也收穫滿滿。擔任主持的普通科學生何秉芹分享，為了準確呈現內容，必須不斷練習與重錄，雖感挫折，卻也因此提升理解英文文本與鏡頭表達的能力。
六和高中陳淑惠校長表示，此次國際交流活動讓學生能用全英語與國際音樂家互動，未來六和高中將持續拓展國際合作機會，讓學生在交流中找到自信，邁向世界。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言