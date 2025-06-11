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六和高中國際交流音樂會 與加拿大師生共譜跨文化樂章

聯合報／ 教育事業部
六和高中普通科學生何秉芹同學於Bishop Carroll HIgh School 合唱團交流音樂會中擔任主持人。圖／六和高中提供
六和高中普通科學生何秉芹同學於Bishop Carroll HIgh School 合唱團交流音樂會中擔任主持人。圖／六和高中提供

桃園六和高中在今年4月和5月舉辦「六和國際之聲」音樂交流活動，與加拿大皇家山大學（Mount Royal University）及Bishop Carroll High School跨國互動。邀請教授聲樂家、流行音樂歌手Leon Leontaridis線上參與，為學生錄製的音樂節目講評、示範，讓學生體驗語言、音樂與文化的立體交流。

本次節目融合中西、傳統與現代，展演涵蓋古箏、中阮、戲腔、竹板快書與流行歌曲，展現學生的創意與文化素養。Leon教授分析每位學生的表現，針對聲音運用、舞台呈現與情感詮釋給予精準建議，肯定學生將傳統音樂與流行曲風巧妙融合，並與觀眾產生情感連結。

節目製作人Esther，旅居加拿大27年，她表示：「希望這場交流不只是向國外學習，也讓外國學生認識我們的文化與音樂。這是雙向學習，彼此欣賞、共同成長。」她也提到，林于琪老師身著漢服彈奏古箏的演出，喚起她作為華人的自豪與歸屬感，特別珍貴。

參與節目錄製的學生也收穫滿滿。擔任主持的普通科學生何秉芹分享，為了準確呈現內容，必須不斷練習與重錄，雖感挫折，卻也因此提升理解英文文本與鏡頭表達的能力。

六和高中陳淑惠校長表示，此次國際交流活動讓學生能用全英語與國際音樂家互動，未來六和高中將持續拓展國際合作機會，讓學生在交流中找到自信，邁向世界。

六和高中學生錄製介紹中國樂器的音樂節目進行線上交流。圖／六和高中提供
六和高中學生錄製介紹中國樂器的音樂節目進行線上交流。圖／六和高中提供
六和高中學生和加拿大Leon教授線上對談。圖／六和高中提供
六和高中學生和加拿大Leon教授線上對談。圖／六和高中提供

音樂 加拿大

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