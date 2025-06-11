馬祖介壽國中小生種科技蔬菜 成果送暖安養中心

南竿鄉介壽國中小學運用校內防空洞與教室空間設立「農心小學科技農場」，今天由校長吳健忠領軍與學生代表將農場收穫的蔬菜送至連江縣大同之家老人安養中心。

連江縣立介壽國中小學今天發布新聞稿指出，學校職業試探與體驗中心因應馬祖地區農業腹地與勞動力不足的現況，運用校內防空洞及教室空間設立室內科技農場「農心小學科技農場」，以農業職群為核心課程主軸，並延伸至餐旅職群的「夢想時光屋」實作課程。

介壽國中小學表示，職業試探課程內容融合在地特色，並涵蓋智慧農業、傳統農作、農產品加工等面向。在科技農場中，學生從播種、定植到採收須全程參與，透過實務操作了解智慧農業與永續發展，認識在地產業並逐步接軌世界。

校方指出，為落實食農教育、職業試探及實踐社會關懷精神，今天早上學生們採收科技農場內種植的紅葉萵苣與小白菜，整理打包後，在師長陪同下，由學生代表劉玉婷、侯至軒將新鮮蔬菜送至連江縣大同之家老人安養中心，並由中心主任曹蘭珍代表接受。

吳健忠表示，課程整合農業與餐旅職群，學生能從栽種、生產到加工與分享的過程中體驗職業世界多樣面貌。實作除提升同學職業素養外，更培養以在地視角理解全球脈動能力。未來將持續深化與社區合作，推動更多符合馬祖特色課程，讓教育走進生活。

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