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國中校門驚見辣妹跳鋼管！竟是父母送兒畢業大禮 校方嘆：不必再破費

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市一所國中舉辦畢業典禮，校門外有辣妹跳鋼管舞。圖／民眾提供
台中市一所國中舉辦畢業典禮，校門外有辣妹跳鋼管舞。圖／民眾提供

台中市南屯區一間國中今天舉行畢業典禮，卻有兩名辣妹在校門口大跳鋼管熱舞，兩人跳了約20分鐘，引起路人和家長側目，直到員警到場，以有妨害安寧之虞請他們離開，熱舞才結束。

據了解，請來辣妹跳鋼管的是一名男畢業生的爸媽。他們坦言，現在的畢典「出頭」很多，所以才用這種方式慶祝兒子畢業。

他的母親說，辣妹是她找來的，有朋友贊助，目的是留給兒子一個難忘的畢業禮物。因為沒有通知學校，所以才會在校門口跳，也等小孩出來，給他一個驚喜。

這名男畢業生對於這樣的安排很訝異，但因為是爸媽的好意和安排，他沒有表達什麼意見。

對於為人父母這樣大膽的安排，各方看法不一，網路上討論熱烈。有人認為是一種創新，沒什麼不可以。也有人認為小孩還小，這樣做並不妥當。

校方則說，站在校方立場，並不鼓勵，未來會加強宣導，請家長不必再破費了。

台中市一所國中舉辦畢業典禮，校門外有辣妹跳鋼管舞。圖／民眾提供
台中市一所國中舉辦畢業典禮，校門外有辣妹跳鋼管舞。圖／民眾提供

辣妹 禮物 畢業典禮 小孩

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