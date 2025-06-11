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客家成長禮苗栗登場 全台15校國小畢業生續傳承

中央社／ 苗栗縣11日電
客委會客家文化發展中心今天在位於苗栗縣的台灣客家文化館舉辦「客家成長禮」，全台15所國小511名畢業生透過感恩奉茶、封存3年時光郵箱等，體驗客家特色成長儀式。畢業示意圖。圖／AI生成
客委會客家文化發展中心今天在位於苗栗縣的台灣客家文化館舉辦「客家成長禮」，全台15所國小511名畢業生透過感恩奉茶、封存3年時光郵箱等，體驗客家特色成長儀式。畢業示意圖。圖／AI生成

客委會客家文化發展中心今天在位於苗栗縣的台灣客家文化館舉辦「客家成長禮」，全台15所國小511名畢業生透過感恩奉茶、封存3年時光郵箱等，體驗客家特色成長儀式。

客家文化發展中心主任何金樑指出，10年來每逢畢業季舉辦「客家成長禮」，已累積逾4000名學生參與，不僅凝聚畢業生們同儕6年的緣分，更是跨縣市合作，表達對師長的尊重與感謝，透過儀式體現客家精神，陪伴學童走過人生重要的轉折時刻，共創文化記憶。

今年客家成長禮共有全台15所學校、511名國小畢業生參加，以「感恩奉茶」及「加勉硬頸」與「時光郵箱」為主軸，由畢業生奉茶感謝師長的教導，師長也為畢業生別上象徵客家堅毅精神的「硬頸」徽章。

此外，畢業生們寫下對未來的期許與勇氣，並將這份寄給3年後自己的信件，投遞進入「時光郵箱」中封存，預計3年後回到台灣文化館開啟、自我檢視。

活動最後，全體畢業生與師長聚集在戶外階梯及空橋地景把象徵夢想的紙飛機投擲射出，在場人士共同見證、祝福學子們「夢想起飛」，場面熱絡。

客發中心表示，今年有來自苗栗縣南庄國小原住民學童首次參與，透過跨族群文化融合，共同體驗具有客家特色的成長儀式，為人生留下難忘記憶。

苗栗縣 客家

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