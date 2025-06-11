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補充滿滿能量 汐止議員送金龍國小社團100箱水

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪送100箱水到金龍國小，讓小朋友暑訓可以有水喝。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪送100箱水到金龍國小，讓小朋友暑訓可以有水喝。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的金龍國小除了有棒球隊，也有田徑、羽球、拉丁舞社等八大社團，夏天到了，學生們也要開始暑訓，今(11)日新北市議員張錦豪就特地送了100箱的礦泉水到學校，為孩子們加油打氣，補充滿滿的水能量。

新北市議員張錦豪服務處特助林詩琪表示，今天很開心代表議員來金龍國小送水給大家，最近天氣都非常熱，小朋友參加很多的社團，不管是室內還是戶外，大家都很需要喝水，所以今天送了100箱水到學校，希望小朋友沒事多喝水，能夠多活動多運動。

金龍國小校長呂金榮指出，感謝張錦豪議員把愛心礦泉水送到學校，給校內的社團，包括棒球、田徑、羽球、童軍、拉丁、弦樂、管樂、直笛等八大社團，這份禮物可以幫助小朋友在暑假受訓過程中，不會感到口渴，內心也感受到滿滿的溫暖。

金龍國小學生說，謝謝張錦豪叔叔給學校社團這麼多的礦泉水，自己是參加田徑隊，未來在練習中會把這些水都喝完，提供滿滿的能量，棒球隊員也感謝議員送水來，讓大家可以補充滿滿的能量。

議員 張錦豪

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