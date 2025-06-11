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新北萬里野柳國小謝師宴 畢業生煮海鮮料理感謝師恩

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
野柳國小畢業生化身小廚師，將當地食材變成美味料理感謝師恩。 圖／紅樹林有線電視提供
野柳國小畢業生化身小廚師，將當地食材變成美味料理感謝師恩。 圖／紅樹林有線電視提供

畢業季到來，野柳國小在畢業系列活動展現海洋教育推動成果，以「尚青綠色海鮮感恩宴」揭開序幕。學校與周邊海鮮餐廳攜手設計活動與規劃菜單，讓畢業生們從認識海鮮開始到學習料理方式，最後變出一道道的美味海鮮料理，端上桌要給親愛的師長享用，並透過親手做料理要來表達對老師的感謝。

野柳國小校長邱華璋表示，野柳國小推動海洋教育多年，堅持知識必須透過行動來落實。學生們在這次感恩宴活動中與周邊餐廳的業者學習了料理方式，並且從料理中實踐生態永續的理念。

這場「尚青綠色海鮮感恩宴」活動由烏克麗麗社的學生以活潑的樂聲開場，接著由六年忠班的畢業生們化身小廚師，向師長、家長及來賓介紹感恩宴裡的每一道料理，如何製作？口感如何？希望師長與貴賓們都能夠透過品嚐，感受到親手料理的用心。

野柳國小校長邱華璋說，感恩宴由野柳國小攜手在地餐廳共同設計與製作，菜色都是選用萬里在地、當季、永續的海鮮食材，呼應「食在地、食當季」的環境教育理念。畢業生們親自參與菜單設計與介紹，將學習成果轉化為實際行動，並且也藉此要向一路支持他們成長的師長、家長及社區人士獻上最誠摯的感恩之意。

野柳國小 海鮮 料理

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