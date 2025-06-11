高市府團訪紐約橘郡簽教育備忘錄 小港高中締姐妹校

一名網友近日在臉書社團「滬尾小鎮」大喊「高手在民間」，曝光新北市淡水區新市國民小學校門口前的地板上，竟出現以落花堆積成精采可愛的畫作，而作畫者竟是該國小的一名警衛，讓人嘖嘖稱奇。

2025-06-11 11:20