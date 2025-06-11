高市府團訪紐約橘郡簽教育備忘錄 小港高中締姐妹校
高市府拓展城市外交與國際教育合作，日前組團拜訪美國紐約州橘郡（Orange County, NY），簽署教育合作備忘錄；此外，小港高中也與橘郡派恩布希高中（Pine Bush HighSchool）締結姐妹校。
美國紐約州橘郡郡長史蒂文．紐豪斯（SteveNeuhaus）3月首度訪高，4月締結姐妹市，市府日前也由行政暨國際處長張硯卿及教育局長吳立森率團回訪橘郡。
高市行政暨國際處今天發布新聞稿指出，高市府訪團此行與橘郡簽署教育合作備忘錄（MOU），推動姐妹市教育合作。吳立森表示，簽署MOU不僅是一紙協議，更是2地學校對未來深度交流的承諾，盼為師生創造更豐富國際學習機會與合作平台，深化兩市青年世代連結。
此外，高市府訪團也前往橘郡派恩布希高中（PineBush High School），在橘郡多名局處首長見證下，高雄市小港高中與派恩布希高中完成姐妹校協議書簽署。
派恩布希高中校長艾倫．霍普邁爾（AlanHopmayer）則介紹派恩布希高中目前有1800名學生，並全程陪同導覽校園，安排不同專長教師引領參訪；橘郡副郡長哈利．波爾（Harry Porr）也率多名局處首長共同與高雄訪團會談。
張硯卿表示，此次除回訪橘郡，也前往奧勒岡州波特蘭、華盛頓州金郡及西雅圖共4個姐妹市，強化城市間官方關係，並促成教育合作；未來市府也將持續與國際城市建立穩定長期合作關係，推動教育、經貿、智慧城市等多元交流。
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