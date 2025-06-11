台東瑞源國小射箭隊小朋友圓夢 遠傳助攻闖國際射箭賽

風光明媚的花東縱谷有一所全校僅有53位學生、被群山環抱的偏鄉小學，一群小小射手正悄悄地書寫屬於他們的夢想篇章，台東縣鹿野鄉瑞源國小透過投入射箭運動，讓孩子們找到發光發熱的舞台，在各項賽事中屢創佳績，在剛結束的台東縣全縣運動會中勇奪4金2銀，刷新校史紀錄。

這群小射手也即將於7月代表台灣前往新加坡，參加國際青少年射箭邀請賽，正式邁出追夢的第一步。

孩子們的蛻變，除了父母、學校的付出，也離不開社會的溫暖支持。遠傳（4904）自2023年起，便持續關注瑞源國小射箭隊的發展，包含攜手供應商夥伴啟動「攜手永續先鋒隊」計畫，協助補齊專業弓箭訓練設備、競賽服裝與消耗性器材，至今投入經費已逾百萬元，希望成為孩子們安心訓練、穩定發展的強力後盾。此次得知孩子們將首次出國比賽，遠傳更特別致贈加菜金，鼓勵他們放膽逐夢，在國際舞台展現自我。

瑞源國小表示，在遠傳支持與師生齊心努力下，射箭隊表現日益出色，上週在臺東縣全縣射箭比賽中，勇奪國小男、女20公尺組與30公尺組金牌，共計4金2銀；2024年曾參加台北唯一國際射箭賽事「世界室內賽U13組」，其中蔡靖妶同學更榮獲女子個人對抗第七名、隊史最佳成績，激勵學弟妹持續朝向更高層級邁進。

小射手的這場夢，如今終將飛越國界，今年7月，瑞源國小射箭隊將首次代表台灣，參加由新加坡射箭協會與奧林匹克基金會合辦的「2025年新加坡國際青少年射箭邀請賽」。該賽事為亞洲地區極具規模與水準的青少年賽事，匯聚多國優秀選手同場競技，是孩子們極為珍貴的國際經驗。

校方指出，該校原住民學生占比超過六成，還有不少新住民、單親與高關懷家庭背景的學生，在資源相對匱乏的環境中，幸得社會各界支持，讓孩子們得以安心投入訓練，在射箭這條路上展現潛力、看見希望。

教練邱陵莉表示，對於這群來自偏鄉的孩子們而言，這不只是一次比賽，更是一段生命歷程的開展。他們拿到人生的國際門票機會，將面對第一次搭飛機、首次出境，同時面對語言與文化的挑戰，但心中懷抱的勇氣與熱情讓他們無懼前行，也讓孩子們能真正理解：「世界不是遙不可及，而是可以努力接近的」。

遠傳深信，教育不應受限於地理，夢想更不該因資源不足而熄滅。正因如此，遠傳選擇成為孩子們逐夢路上的推手，從訓練經費到出賽旅費全力支持，讓他們可以專注在場上拚搏，無後顧之憂。

遠傳公關暨企業永續長林慧珊表示：「我們看到的不是成績，而是每一雙渴望改變命運的眼睛，孩子們的堅持與成長，是最動人的力量，我們很榮幸能與他們並肩同行，將小小的夢想推向無限可能」。

遠傳長年投入偏鄉及兒少關懷，包含自2020年號召供應商共同組成「攜手永續先鋒隊」，五年來已協助推動包括修建「台東太麻里賓茂國中籃球場及照明設備」、「新北萬里國小大人物未來科技教室」、「花蓮食物銀行冷凍儲藏櫃」、「台東鹿野兒童關懷教室」以及「台東瑞源國小射箭隊」，累計已有115家供應商參與。也持續攜手NGO組織，號召用戶、員工響應「遠傳心公益」募捐計畫，完成失依兒少醫療經費、小胖威利病友輔具、台東海端書屋扶助、聽損早療助學募集等專案。

商品推薦