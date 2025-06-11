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宜蘭廚工被熱暈！酷熱工作環境曝光 校方急增設電風扇

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭有國小中央廚房的廚工工作時被熱暈，基層盼改善工作環境。圖／民眾提供
宜蘭有國小中央廚房的廚工工作時被熱暈，基層盼改善工作環境。圖／民眾提供

天氣愈來愈熱，宜蘭縣中山國小、宜蘭國小共用的中央廚房一名廚工在工作時被熱暈，校方及團膳業者加裝3台電風扇改善通風，至於是否安裝空調，因涉及法令，將再研議。

中山、宜蘭兩所國小連同團膳業者有10名廚工，負責供應兩校學童1150份學生午餐，昨天上午8時，一名廚工推餐車時暈倒，工作人員反映，中央廚房只有6台抽風機，密閉空間氣溫超過攝氏34度，持續工作下實在太熱，才會暈倒。

據透露，兩校中央廚房水果分裝室原本有貼壁式的電風扇，因故障無法使用，廚工早在去年就向營養師反映，但至今未修。有廚工說，部分學校的中央廚房有空調或冷氣，工作起來沒有這麼悶熱，希望相關單位能重視改善，避免廚工暴露在熱傷害及職災的風險中。

承包的團膳業者表示，當初曾向學校建議可以建置配膳室，但因舊建物建築法規限制，無法更改，會再與學校討論，研議調整配膳空間或增加空調，提供給好的工作環境；校方則說，第一時間已增加3台立式電風扇，放置在生菜清理區，是否能裝空調，會與教育處溝通研議。

縣府教育處表示，獲知後已請校方立刻改善，也要求強化廚工與營養師間的溝通，讓廚工有更好的工作環境。

宜蘭有國小中央廚房的廚工工作時被熱暈，校方緊急增加電風扇改善通風。圖／民眾提供
宜蘭有國小中央廚房的廚工工作時被熱暈，校方緊急增加電風扇改善通風。圖／民眾提供

廚房 宜蘭

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