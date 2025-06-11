澎湖風櫃國小畢業挑戰 小鐵人迎海風留成長印記

澎湖各級學校驪歌初唱，馬公風櫃國小10日在徐徐海風的助力下，畢業生以自行車、路跑與SUP立式划槳等小鐵人三項挑戰，在畢業前留下成長最佳印記。

有海洋小學之稱的馬公風櫃國小昨天進行「海風畢業週挑戰」，今年應屆畢業生在校長林妍伶與五年級的學弟妹陪伴下，展開自行車、路跑與SUP立式划槳等3項挑戰，完成後頒發畢業證書，讓風櫃孩子在畢業前留下一段難忘的成長印記。

林妍伶表示，風櫃國小的教育讓海洋走進孩子的生活，學校推動海洋生態探索、海洋文化傳承、海洋休閒體驗、在地食農行動、食魚教育、國際雙語教育以及跨領域美感課程，讓孩子們在生活中學習，從學習中看見世界。

風櫃國小「Iron Man」小鐵人挑戰活動，包括10公里自行車、2公里路跑與SUP立式划槳遶標等3項，是歷年傳承的畢業生專屬儀式，讓孩子們在這片陪伴成長的土地留下青春腳步，也為12日畢業典禮前留下最難忘的回憶。

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