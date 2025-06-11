桃園暑假作業不無聊！學生化身導覽員 環保專家玩中學

炎炎夏日何處去？桃園市的國中小學生今年暑假不再是單調的習作練習，各校紛紛推出創意十足的暑假作業，有的要學生當起雙語導覽員、有的讓孩子化身環保小專家，還有親子攜手創作繪本，結合在地特色與永續發展的暑假任務，希望讓學習從教室延伸到社區的每個角落。

位處浪漫台三線的凌雲國中，以「水水凌潭英閱繪」為主題設計暑假作業。學生需完成「繪聲繪影雙語通」，自行撰稿手繪插圖並錄音後製成雙語繪本；「隱藏字母搜查線」讓學生從日常生活中尋找英文字母並拼貼成單字；「印象凌潭拼圖趣」則鼓勵學生實地走訪龍潭區景點，完成寫生創作後製作成主題拼圖。

八德國中以「Basic、Art、Discuss、Explore」四大核心願景設計作業，學生完成台灣地圖馬賽克拼貼後，利用雙語導覽能力向家人分享學習成果。作業融入英語自學、家事協助記錄、家庭私房菜製作及職業試探等項目，讓學生從埤塘走入家庭、從書桌走向世界。

觀音國中推出四項主題活動，「甘泉寺記憶之旅」讓學生透過實地觀察與長輩訪談了解在地信仰文化；「白沙岬燈塔紀實」結合數位攝影記錄家鄉風貌；「我的家鄉」運用地圖繪製標記文化場域；「觀音導覽員」則讓學生設計導覽路線，製作專屬的觀音導覽手冊。

獲得台美生態學校綠旗認證的長庚國小，將環境永續課程納入暑假作業。「袋袋相傳」行動鼓勵學生向家人宣導環保理念；「碳究」課程讓學生規畫減碳方案製作固碳小物；「塑膠畫布」計畫則透過創意彩繪賦予回收物新生命，讓環保成為生活態度。

以國際教育為核心的青埔國小，設計「向世界招手」主題作業，涵蓋閱讀、國際視野、語言應用與品格實踐。各學年皆有指定閱讀繪本搭配相關任務，從閱讀出發結合雙語藝術創作，培養學生成為理解世界、尊重多元的全球小公民。

雙龍國小舉辦「親子繪本製作比賽」，讓孩子與家長共同創作繪本。學生也可選擇製作「旅遊小書」記錄旅途見聞，或選擇傳統學習單，展現教育的多元可能性，重視每個孩子的不同需求與家庭教養風格。

桃園市教育局表示，透過這些創新的暑假作業設計，不僅深化學生的學科知識，更激發多元興趣與潛能，提升學生跨領域學習競爭力，讓暑假成為充實且富有意義的學習時光。 桃園市教育局結合SDGs永續發展、雙語教育、閱讀推廣、在地文化與科技應用，鼓勵各國中小設計具備探索性、實踐性與創造力的暑假作業。記者朱冠諭／攝影 桃園市教育局結合SDGs永續發展、雙語教育、閱讀推廣、在地文化與科技應用，鼓勵各國中小設計具備探索性、實踐性與創造力的暑假作業。記者朱冠諭／攝影

商品推薦