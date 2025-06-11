快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園暑假作業不無聊！學生化身導覽員 環保專家玩中學

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市教育局結合SDGs永續發展、雙語教育、閱讀推廣、在地文化與科技應用，鼓勵各國中小設計具備探索性、實踐性與創造力的暑假作業。記者朱冠諭／攝影
桃園市教育局結合SDGs永續發展、雙語教育、閱讀推廣、在地文化與科技應用，鼓勵各國中小設計具備探索性、實踐性與創造力的暑假作業。記者朱冠諭／攝影

炎炎夏日何處去？桃園市的國中小學生今年暑假不再是單調的習作練習，各校紛紛推出創意十足的暑假作業，有的要學生當起雙語導覽員、有的讓孩子化身環保小專家，還有親子攜手創作繪本，結合在地特色與永續發展的暑假任務，希望讓學習從教室延伸到社區的每個角落。

位處浪漫台三線的凌雲國中，以「水水凌潭英閱繪」為主題設計暑假作業。學生需完成「繪聲繪影雙語通」，自行撰稿手繪插圖並錄音後製成雙語繪本；「隱藏字母搜查線」讓學生從日常生活中尋找英文字母並拼貼成單字；「印象凌潭拼圖趣」則鼓勵學生實地走訪龍潭區景點，完成寫生創作後製作成主題拼圖。

八德國中以「Basic、Art、Discuss、Explore」四大核心願景設計作業，學生完成台灣地圖馬賽克拼貼後，利用雙語導覽能力向家人分享學習成果。作業融入英語自學、家事協助記錄、家庭私房菜製作及職業試探等項目，讓學生從埤塘走入家庭、從書桌走向世界。

觀音國中推出四項主題活動，「甘泉寺記憶之旅」讓學生透過實地觀察與長輩訪談了解在地信仰文化；「白沙岬燈塔紀實」結合數位攝影記錄家鄉風貌；「我的家鄉」運用地圖繪製標記文化場域；「觀音導覽員」則讓學生設計導覽路線，製作專屬的觀音導覽手冊。

獲得台美生態學校綠旗認證的長庚國小，將環境永續課程納入暑假作業。「袋袋相傳」行動鼓勵學生向家人宣導環保理念；「碳究」課程讓學生規畫減碳方案製作固碳小物；「塑膠畫布」計畫則透過創意彩繪賦予回收物新生命，讓環保成為生活態度。

以國際教育為核心的青埔國小，設計「向世界招手」主題作業，涵蓋閱讀、國際視野、語言應用與品格實踐。各學年皆有指定閱讀繪本搭配相關任務，從閱讀出發結合雙語藝術創作，培養學生成為理解世界、尊重多元的全球小公民。

雙龍國小舉辦「親子繪本製作比賽」，讓孩子與家長共同創作繪本。學生也可選擇製作「旅遊小書」記錄旅途見聞，或選擇傳統學習單，展現教育的多元可能性，重視每個孩子的不同需求與家庭教養風格。

桃園市教育局表示，透過這些創新的暑假作業設計，不僅深化學生的學科知識，更激發多元興趣與潛能，提升學生跨領域學習競爭力，讓暑假成為充實且富有意義的學習時光。

桃園市教育局結合SDGs永續發展、雙語教育、閱讀推廣、在地文化與科技應用，鼓勵各國中小設計具備探索性、實踐性與創造力的暑假作業。記者朱冠諭／攝影
桃園市教育局結合SDGs永續發展、雙語教育、閱讀推廣、在地文化與科技應用，鼓勵各國中小設計具備探索性、實踐性與創造力的暑假作業。記者朱冠諭／攝影
桃園市教育局結合SDGs永續發展、雙語教育、閱讀推廣、在地文化與科技應用，鼓勵各國中小設計具備探索性、實踐性與創造力的暑假作業。記者朱冠諭／攝影
桃園市教育局結合SDGs永續發展、雙語教育、閱讀推廣、在地文化與科技應用，鼓勵各國中小設計具備探索性、實踐性與創造力的暑假作業。記者朱冠諭／攝影

暑假作業 暑假 夏天

延伸閱讀

桃園逾100公斤六旬男溪釣摔傷 警消九牛二虎救援脫困

桃園727公車下周上路！巨蛋到永寧站 持市民卡買一送一

斥資2300萬 桃園平鎮改造廣達公園、整修人行道

桃市警察節慶祝大會登場 張善政表揚績優警察、協勤民力

相關新聞

被耽誤的藝術家？國小警衛「落花作畫」太神 畫出最夯拉布布

一名網友近日在臉書社團「滬尾小鎮」大喊「高手在民間」，曝光新北市淡水區新市國民小學校門口前的地板上，竟出現以落花堆積成精采可愛的畫作，而作畫者竟是該國小的一名警衛，讓人嘖嘖稱奇。

飛沙國中一段感人雞排情緣 牽動斗六知名牛排館飄香傳愛

雲林縣四湖偏鄉飛沙國中校長陳昭龍3年前，因學生表現佳請吃雞排，學生捨不得吃帶回家與家人分享，感人故事牽起緣分，斗六市史堤...

桃園暑假作業不無聊！學生化身導覽員 環保專家玩中學

炎炎夏日何處去？桃園市的國中小學生今年暑假不再是單調的習作練習，各校紛紛推出創意十足的暑假作業，有的要學生當起雙語導覽員...

國中會考成績出爐 新竹縣這幾所高中實驗班亮點搶先看

國中會考成績出爐，114學年度新竹縣立六家高中、湖口高中、國立陽明交通大學附屬高中都新設專班，而湖口高中預計8月遷址至新...

調查：5％學童自曝曾被網暴 網路霸凌讓自傷風險多5倍

網路使用時間與心理健康有關係？董氏基金會調查國高中職學生發現，上網時間超過6小時者，憂鬱程度明顯較高，並且每100名學生...

台灣唯一亞錦賽金牌母子檔 溜冰國手任子元把讀書當解壓消遣

台南高商資料處理科一年級學生任子元在2023年獲亞錦賽花式滑輪溜冰少年組金牌，32年母親李雅慧也在亞錦賽拿下金牌，是國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。