新北3所國小籃、壘球隊奪6冠 每校獲40萬元培訓金
新北市安坑國小男籃隊、永平國小女籃隊、德音國小女壘隊，3校體育團隊稱霸全國賽事，共奪下6座冠軍盃。市府今天頒發每校新台幣40萬元培訓金，鼓勵小將勇敢逐夢，再創佳績。
新北市政府體育局今天表示，安坑國小男子籃球隊與永平國小女子籃球隊，各自在2025全國小學籃球錦標賽，及113學年度國民小學籃球聯賽，2項全國大賽摘下王座與后冠，締造雙料冠軍。
另外，德音國小女壘隊在113學年度中小學女子壘球聯賽，與2025年理事長盃壘球錦標賽，抱回「壘球雙冠王」榮耀。
這3所學校的選手與教練，今天在市政會議分享榮耀，市長侯友宜頒發每校40萬元培訓金，肯定小將們在競爭激烈的賽事中脫穎而出的努力，期許繼續勇敢逐夢、再創佳績。
安坑國小男籃隊長古易恩表示，靠著籃板、快攻和默契，才能勇奪2座冠軍。教練康昭翔也說，關鍵時刻球員勇於挺身，奮戰精神令人敬佩。
永平國小女籃隊長林愷婕說，團隊彼此信任，才能堅持到最後，大家學會了自律與責任感。教練王維陞說，球隊分工明確、默契十足，因為打團隊戰勇奪佳績。
德音國小女壘隊長陳昱璇說，感謝各界支持，才能讓球員能在場上不怕挑戰，拚盡全力投入比賽。教練簡珮琪表示，孩子們在球場上的自信與挑戰精神，令人驕傲。
體育局表示，培育體育重點學校、增設多元訓練場地、強化師資能量，提供參賽資源補助，以建立三級培訓體系；期盼喜愛運動的學生，發掘潛力邁向榮耀。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言