國中會考成績出爐 新竹縣這幾所高中實驗班亮點搶先看

國中會考成績出爐，114學年度新竹縣立六家高中、湖口高中、國立陽明交通大學附屬高中都新設專班，而湖口高中預計8月遷址至新校區且增班，新竹縣教育局規畫自今年起每年於六家高中、湖口高中實施縣立高中辦學說明會，通過深度導覽、參觀教學場域或學生現身說法，充分表達治學理念。

新竹縣府表示，縣立六家高中除原有「雙語國際實驗班」之外，將於114學年度新設「生醫科學實驗班」，深化科學素養，提升實作與應用、創新思考之能力。湖口高中將於8月遷址至新校區，增班幅度為普通科3班、內含1班「人工智慧(AI)實驗班」，培養學生 AI理論與應用能力、啟發學習潛能，期能為大學及產業人才奠基。

除了新竹縣立高中之外，國立竹北高中也改隸為國立陽明交通大學附屬高中，預計將於114學年度招收第一屆新生，規畫開設雙語生醫實驗班（生醫理工取向）及電機資訊實驗班（AI 半導體取向）。未來學生可沉浸世界級頂大的學術資源，免費使用陽交大 Ewant 課程，共徜徉陽明交大11個校區，學校端每年擴增1500萬校務基金，兩校協力指導前瞻自主學習專題。

新竹縣府教育局指出，新竹縣已與台大、清大、台科大等校簽訂「高中課程專業發展計畫」合作備忘錄，也在實驗班籌備期間竭力於課程規畫及師資增能，並且鼓勵教師運用彈性學習時段開設微課程、試行新型態的課程內容。

專班的報考資訊，湖口高中AI實驗班於成班前為學生規畫「暑期AI培訓營」，邀請陽明交大、師大教授蒞臨授課，營隊所學及實作表現納入甄選條件；六家高中雙語實驗班、生醫科學實驗班則自辦筆試面試，更參酌學生「生涯發展計畫書」內含中英文自我介紹、高中讀書計畫及競賽準備的經驗或想法，兩校的實驗班可參考網址：https://reurl.cc/4LVAZK。竹北高中的相關訊息，可參考校方網站：https://www.cpshs.hcc.edu.tw/home。 會考成績出爐，新竹縣縣立高中打鐵趁熱，於上周末召開「特色實驗班暨辦學說明會」。圖／縣府提供

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