快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

台灣唯一亞錦賽金牌母子檔 溜冰國手任子元把讀書當解壓消遣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南高商學生任子元是花式滑輪溜冰國手，母親李雅慧為南市滑輪溜冰委員會總幹事，也曾是國手，都曾在亞錦賽奪金。記者鄭惠仁／攝影
台南高商學生任子元是花式滑輪溜冰國手，母親李雅慧為南市滑輪溜冰委員會總幹事，也曾是國手，都曾在亞錦賽奪金。記者鄭惠仁／攝影

台南高商資料處理科一年級學生任子元在2023年獲亞錦賽花式滑輪溜冰少年組金牌，32年母親李雅慧也在亞錦賽拿下金牌，是國內唯一在此錦賽先後獲金牌的母子檔。今年全中運任子元再突破紀錄奪金，接著要再挑戰亞錦賽及世錦賽。雖然辛苦，但沒有忽略課業，班排名列前茅，裁判說，「運動場旁寫著考卷、讀著書的就是他。」

李雅慧是台灣第一代的花式滑輪溜冰國手，她說，參加訓練及比賽時，常把子元帶在身邊，教練看到子元的肌肉發展很好，4歲就開始接觸溜冰，但沒有特別指導，只是讓他玩，訓練腿力，沒想到兒子就此迷上，從早滑到晚，好像有滑不完的精力。剛開始以為是她的關係才喜歡，但有一天下雨不停，兒子拿著傘說，「請不要下雨，讓我去溜冰」，知道子元是真正喜歡溜冰。由於下雨時地上較滑，她特別買摩擦力較大的溜冰鞋，雖然較重也會較辛苦，但他照常滑一整天，樂此不疲。

任子元是花式滑輪溜潛培計畫國手，他說，溜冰10多年也遇過無法前進的關卡，在疫情時，因練習、比賽都受影響，曾懷疑是否還要堅持下去的念頭，以及師公級教練李銘山過世，讓他痛失最敬愛的師長而心情跌落谷底，不想參加比賽。

李雅慧說，疫情時，兒子問他是否還要繼續訓練下去？以及有不知未來路的迷惑問題，她堅定地向兒子說，別擔心，疫情會過去，未來會更好，「等你準備好了，機會到就全力以赴」，除了讓兒子堅定目標，並且每天戴著口罩在頂樓陽台練習。也因為如此，當疫情紓解，恢復上課，同學的皮膚都白白的，任子元卻像個小黑人，身體仍保持著溜冰的記憶。而她的恩師，也同時是兒子的教練李銘山兩年前過世後，任子元因傷心，心情受影響，足足3個月沒參加比賽，在大家的鼓勵下才逐漸走出來，但一參賽就拿金牌。

任子元是2023年亞錦賽的少年組金牌，母親李雅慧32年前就讀台南家專（現為台南應用科大）時也在亞錦賽拿花式滑輪溜冰金牌，母子檔先後在同項目奪金傳為佳話。今年暑假任子元要到韓國參加亞錦賽，但他不放棄學校的暑期輔導課，堅持沒沖到的兩周輔導課都要參加。南商秘書張家榮說，任子元是國手，訓練、比賽時間多，但成績仍在班上名列前茅，相當不易，不過，由學習態度可以看出好成績的原因。任子元說，會利用暑假期間，先預習下學年度要上的課，讓自己的課業學習效力更好，自己學習的秘訣就是不會的要弄懂。

李雅慧分享，兒子常會利用時間在賽場旁讀書，有裁判很喜歡看到任子元來參賽，因為會看到子元專心寫考卷、讀書畫面。任子元說，比賽的壓力大，讀書成為解壓的消遣。他也認為，「人一生說長不長，說短不短，有成功也有失敗，但這是過程，成功是一步步累積而來，成功、失敗會有記錄，最重要的是保留好的，記取失敗的錯誤經驗。」

台南高商學生任子元（右二）是花式滑輪溜冰國手，今年全中運再破紀錄拿金牌，接著要挑戰亞錦賽，他在校成績優異，獲師長稱許。記者鄭惠仁／攝影
台南高商學生任子元（右二）是花式滑輪溜冰國手，今年全中運再破紀錄拿金牌，接著要挑戰亞錦賽，他在校成績優異，獲師長稱許。記者鄭惠仁／攝影

金牌 疫情

延伸閱讀

影／停權仍介入滑輪溜冰國家隊選拔？劉姓教練出面控訴遭打壓

體操／亞錦賽男子單槓 「亞洲貓王」唐嘉鴻摘金

田徑亞錦賽／中華隊1銀4銅作收 臨時組軍男子400接力隊差點奪牌

高雄公園保全「用兒童池洗拖把」 議員：缺乏工作準則

相關新聞

台灣唯一亞錦賽金牌母子檔 溜冰國手任子元把讀書當解壓消遣

台南高商資料處理科一年級學生任子元在2023年獲亞錦賽花式滑輪溜冰少年組金牌，32年母親李雅慧也在亞錦賽拿下金牌，是國內...

勿忘抗戰 美台高中生合作編寫中美合作抗敵老照片圖集

一群居住在美國加州舊金山灣區的華裔高中學生以及宜蘭羅東高中的學生，在史丹佛大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭的專題指導...

資源挹注偏鄉教育 觀天下助新北雙溪牡丹國小圓音樂夢

今(10)日新北市雙溪區牡丹國小迎來一場溫馨的捐贈活動，在地企業觀天下有線電視公司前往學校，捐贈新台幣兩萬元作為音樂學習經費。牡丹國小長年以音樂教育為特色，全校學生人人學習小提琴，儘管資源有限，卻不減孩子們對音樂的熱情。這筆捐款將有助於孩子們持續學習，朝夢想邁進，無後顧之憂。

引入公益寫作課 八里垃圾焚化廠嘉惠鄰近小學

新北市瑞平國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，教導主任渠思晉感謝八里垃圾焚化廠十多年來持續引入寫作資源，...

小小警察以畫筆獻禮警察節 新北瑞芳分局喜迎瑞濱國小師生

今（10）日瑞濱國小19名即將畢業的學生，在師長陪同下來到瑞芳警分局參訪。適逢6月15日警察節將至，孩子們特別準備一幅幅充滿童真的畫作向辛苦執勤的警察叔叔、阿姨們表達敬意，也為分局增添溫馨氛圍。

新北汐止國中畢業典禮 畢業生不捨迎向新旅程

六月是鳳凰花開的季節，今(10)日汐止國中連續第三年在汐止區公所11樓禮堂，舉行了盛大的畢業典禮，學生透過前往公所禮堂會場的過程，重溫校園生活三年的點點滴滴，沿途讓學生再做一些社區大校園的巡禮，畢業典禮現場包括新北市議員白珮茹、汐止區長林慶豐都到場獻上祝福，場面溫馨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。