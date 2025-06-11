台灣唯一亞錦賽金牌母子檔 溜冰國手任子元把讀書當解壓消遣

台南高商資料處理科一年級學生任子元在2023年獲亞錦賽花式滑輪溜冰少年組金牌，32年母親李雅慧也在亞錦賽拿下金牌，是國內唯一在此錦賽先後獲金牌的母子檔。今年全中運任子元再突破紀錄奪金，接著要再挑戰亞錦賽及世錦賽。雖然辛苦，但沒有忽略課業，班排名列前茅，裁判說，「運動場旁寫著考卷、讀著書的就是他。」

李雅慧是台灣第一代的花式滑輪溜冰國手，她說，參加訓練及比賽時，常把子元帶在身邊，教練看到子元的肌肉發展很好，4歲就開始接觸溜冰，但沒有特別指導，只是讓他玩，訓練腿力，沒想到兒子就此迷上，從早滑到晚，好像有滑不完的精力。剛開始以為是她的關係才喜歡，但有一天下雨不停，兒子拿著傘說，「請不要下雨，讓我去溜冰」，知道子元是真正喜歡溜冰。由於下雨時地上較滑，她特別買摩擦力較大的溜冰鞋，雖然較重也會較辛苦，但他照常滑一整天，樂此不疲。

任子元是花式滑輪溜潛培計畫國手，他說，溜冰10多年也遇過無法前進的關卡，在疫情時，因練習、比賽都受影響，曾懷疑是否還要堅持下去的念頭，以及師公級教練李銘山過世，讓他痛失最敬愛的師長而心情跌落谷底，不想參加比賽。

李雅慧說，疫情時，兒子問他是否還要繼續訓練下去？以及有不知未來路的迷惑問題，她堅定地向兒子說，別擔心，疫情會過去，未來會更好，「等你準備好了，機會到就全力以赴」，除了讓兒子堅定目標，並且每天戴著口罩在頂樓陽台練習。也因為如此，當疫情紓解，恢復上課，同學的皮膚都白白的，任子元卻像個小黑人，身體仍保持著溜冰的記憶。而她的恩師，也同時是兒子的教練李銘山兩年前過世後，任子元因傷心，心情受影響，足足3個月沒參加比賽，在大家的鼓勵下才逐漸走出來，但一參賽就拿金牌。

任子元是2023年亞錦賽的少年組金牌，母親李雅慧32年前就讀台南家專（現為台南應用科大）時也在亞錦賽拿花式滑輪溜冰金牌，母子檔先後在同項目奪金傳為佳話。今年暑假任子元要到韓國參加亞錦賽，但他不放棄學校的暑期輔導課，堅持沒沖到的兩周輔導課都要參加。南商秘書張家榮說，任子元是國手，訓練、比賽時間多，但成績仍在班上名列前茅，相當不易，不過，由學習態度可以看出好成績的原因。任子元說，會利用暑假期間，先預習下學年度要上的課，讓自己的課業學習效力更好，自己學習的秘訣就是不會的要弄懂。

李雅慧分享，兒子常會利用時間在賽場旁讀書，有裁判很喜歡看到任子元來參賽，因為會看到子元專心寫考卷、讀書畫面。任子元說，比賽的壓力大，讀書成為解壓的消遣。他也認為，「人一生說長不長，說短不短，有成功也有失敗，但這是過程，成功是一步步累積而來，成功、失敗會有記錄，最重要的是保留好的，記取失敗的錯誤經驗。」 台南高商學生任子元（右二）是花式滑輪溜冰國手，今年全中運再破紀錄拿金牌，接著要挑戰亞錦賽，他在校成績優異，獲師長稱許。記者鄭惠仁／攝影

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