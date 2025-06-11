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被耽誤的藝術家？國小警衛「落花作畫」太神 畫出最夯拉布布

聯合新聞網／ 綜合報導
淡水區新市國小警衛在地板上以落花作畫，讓人嘖嘖稱奇。圖擷自Google地圖
淡水區新市國小警衛在地板上以落花作畫，讓人嘖嘖稱奇。圖擷自Google地圖

一名網友近日在臉書社團「滬尾小鎮」大喊「高手在民間」，分享一張新北淡水區新市國民小學校門前的照片，只見地板上出現以落花堆積成精采可愛的畫作，而作畫者是該國小的一名警衛，讓人嘖嘖稱奇。

網友發文指出，新市國小的一名警衛，每日在校門口的地板上作畫，利用掃把將掉落的鳳凰花組構成精采的圖像。原PO說，該校學生每日都會期待警衛會有什麼樣的新作，警衛有時也會應學生要求作畫。

從網友曝光的照片中可見，包括近期最夯的「拉布布」及「卡皮巴拉水豚君」，在該國小門口的地板上皆唯妙唯肖地呈現出來，警衛用自然掉落的花瓣為素材創作，在工作之餘為師生帶來每天不一樣的驚喜。

貼文引起眾多網友回響，「應該就是一位藝術家，打發時間又可以創作，所以斜槓警衛」、「懂生活的人」，還有人許願期待看到小小兵也能入畫，有網友還說「如果當時念的小學也有這樣的警衛叔叔，每天我會很開心又期待的上學耶」，不少人詢問要什麼條件才能進入新市國小就讀。

藝術家 淡水 新北 斜槓 小學

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