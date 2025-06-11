聽新聞
0:00 / 0:00
被耽誤的藝術家？國小警衛「落花作畫」太神 畫出最夯拉布布
一名網友近日在臉書社團「滬尾小鎮」大喊「高手在民間」，分享一張新北市淡水區新市國民小學校門前的照片，只見地板上出現以落花堆積成精采可愛的畫作，而作畫者是該國小的一名警衛，讓人嘖嘖稱奇。
網友發文指出，新市國小的一名警衛，每日在校門口的地板上作畫，利用掃把將掉落的鳳凰花組構成精采的圖像。原PO說，該校學生每日都會期待警衛會有什麼樣的新作，警衛有時也會應學生要求作畫。
從網友曝光的照片中可見，包括近期最夯的「拉布布」及「卡皮巴拉水豚君」，在該國小門口的地板上皆唯妙唯肖地呈現出來，警衛用自然掉落的花瓣為素材創作，在工作之餘為師生帶來每天不一樣的驚喜。
貼文引起眾多網友回響，「應該就是一位藝術家，打發時間又可以創作，所以斜槓警衛」、「懂生活的人」，還有人許願期待看到小小兵也能入畫，有網友還說「如果當時念的小學也有這樣的警衛叔叔，每天我會很開心又期待的上學耶」，不少人詢問要什麼條件才能進入新市國小就讀。
【文教熱話題】
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言