勿忘抗戰 美台高中生合作編寫中美合作抗敵老照片圖集
一群居住在美國加州舊金山灣區的華裔高中學生以及宜蘭羅東高中的學生，在史丹佛大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭的專題指導下，兩地學生共同合作，運用美國國家檔案館所典藏的歷史照片，並且在作者們對於歷史事件與影像的分析後，編寫完成了《戰火救援：圖說二戰時期中美醫療合作》與《戰火和平：抗戰時期美軍眼中的中國》兩本新出版的歷史影像圖集，今天（10）在台北圓山飯店舉行發表會。發表會上也邀請了羅東高中雙語與人社實驗班學生，以相同的史料進行專題分享。
活動主辦單位喆閎人文工作室執行長楊善堯表示，這些由林孝庭指導的華裔高中生，每年都會組成歷史文化交流團來台，進行約一周的交流訪問。工作室安排他們前往各大「民國風」與「台灣味」的歷史景點進行參訪，讓這群年輕成員更加認識到中華民國與美國相關的歷史淵源。學術文化交流方面，今年他們前往中央大學歷史研究所，參加「現代中國歷史文化交流學術工作坊」，並在會上進行專題學術報告，交流團成員於11日也會前往羅東高中，體驗一天台灣高中生的生活。
《戰火救援：圖說二戰時期中美醫療合作》與《戰火和平：抗戰時期美軍眼中的中國》，共有7位來自美台兩地的作者：胡雪慧（Sophia Hu）、劉天悅（Catherine Liu）、皮妤姍（Angelina Pi）、王寶琪（Ellie Wang）、唐銘遠（William Tang）、張健宣（Ethan Cheung）、章容添（Aiden Zhang）。他們以將近一年的時間，從檔案解讀到書寫完成了這兩本新書。藉由書中大量的歷史圖像去探索當年抗戰時期，中華民國跟美國是如何在醫療援助與社會救濟方面通力合作，以及當年美軍是以何視角去觀察，自己前往援助的遙遠中國形象。
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