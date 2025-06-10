後龍國中跑道案 體育署：苗縣府還未移樹

教育部體育署今天表示，苗栗後龍國中跑道整建案，規劃環形跑道範圍內有1排樹木，先前已要求應先完成移樹前置作業，但苗栗縣政府教育處預計最快7月底才能完成。

苗栗縣政府召開縣務會議，苗栗縣長鍾東錦不滿列管計畫「後龍國中私有土地徵收及操場興建案」執行進度，要求教育處態度強硬，爭取加速核撥經費，盡快完成。

苗縣府表示，後龍國民中學民國108年完成以舊操場重建校舍，校方原有意用舊校舍用地建新操場，但發現其中夾雜部分私有地屬早期地方人士提供無償使用，經後代開枝散葉後，部分所有權人拒絕無償供用。

苗縣府歷時1年餘取得300多名地主同意書，由苗縣府出資新台幣2億3000萬元完成土地徵收或協議價構，面積7804平方公尺，另操場興建部分2453萬餘元，向體育署申請補助。

苗縣府表示，操場興建經費去年9月備齊計畫向體育署申請，今年體育署會勘後決議，分運動場和籃球場2次提報爭取經費，計畫尚未獲核定。

鍾東錦聽取報告後說，2.3億元苗縣府都已出了，教育部卻囉哩囉嗦、不知搞什麼，「真的很混，實在離譜、太欺負人」。

不過，體育署於官網表示，縣市所屬中小學興辦及管理屬地方自治事項，應由縣府本權責補助，但受限各地方政府財政不一及特殊需求，中央盤點整體財政狀況下，得視實際情形酌予補助。

體育署說，苗縣府同時申請籃球場不符規定，體育署函請縣府應擇一案申請，苗縣府5月16日才選擇申請跑道，而規劃環形跑道範圍內有1排樹木，4月14日會勘時已要求應先完成移樹前置作業，以免核定補助而無法執行工程。

體育署表示，經電洽教育處，移樹作業經費雖已由縣府補助30萬元辦理招標作業，但預計最快7月底才可完成移樹。

後龍國中校長賴志良告訴中央社記者，學校自校舍重建後已近10年沒正式操場可用，目前體育課安排在活動中心上課，但遇辦理運動會等大型活動，就須向鄰近仁德醫護管理專科學校商借操場，相當不便，學生能運動空間很有限。

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