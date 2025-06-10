引入公益寫作課 八里垃圾焚化廠佳惠鄰近小學

新北市瑞平國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，教導主任渠思晉感謝八里垃圾焚化廠十多年來持續引入寫作資源，讓學生就近學習，並獲得環保新知識。

八里垃圾焚化廠與聯合報教育事業部合作十多年，邀請寫作教室講師到瑞平、八里國小上課，今年課程主題「淨零排碳」，老師除了將上課內容融入遊戲，也介紹政策、相關影片，因上課生動有趣，每次一開放報名就火速額滿，今年廠方還贈送每位學生「第十七屆聯合盃作文大賽得獎作品集」。

結業典禮上，寫作老師感慨的說「我知道大家都不喜歡寫作文，但只要經歷過一次痛苦，就會成長多一點」，他鼓勵學生多讀書，降低寫作痛苦。四年甲班巫芸安說，這次老師教導用四字語詞來寫作，並教大家如何把文章濃縮，讓他發現原來作文還蠻有趣，「我現在不討厭寫作文」。

連上3年寫作課的同班同學全梓銘說，每次上課都能學習到新的知識、技巧，如今可以順利寫400字文章，且修辭、造句也都比以前厲害，由於公益班名額有限，明年就不能報名作文課的他直呼「超可惜的，如果有機會，我好想再回來上課！」

八里國小三年級曹沄熙感謝廠方提供免費的公益寫作班，讓他學習寫作技巧和保護地球的方式，「我會好好用在生活、學習」。五年級陳立菲認為上課收獲良多，不僅學習到保護環境、節能減碳愛地球的知識，也知道現在政府有哪些淨零排碳的政策，「我一定會將這些運用在生活中」。 八里垃圾焚化廠十多年來持續引入寫作資源，讓八里國小學生每年可以上公益寫作課。圖／教育事業部 新北市瑞平國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，小朋友開心的秀出結業證書。圖／教育事業部 新北市瑞平國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，教導主任渠思晉感謝八里垃圾焚化廠十多年來持續引入寫作資源，讓學生就近學習。圖／教育事業部

商品推薦