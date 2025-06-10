帶領學校持續發展...嘉市4國小校長遴選出爐 8/1就任

嘉義市政府今天辦理國民中小學第2次校長遴選會議，遴選出興安國小校長吳長頴，民族國小校長陳文瑜、育人國小校長楊家豪及林森國小校長吳育楷3人獲連任，4名校長將於8月1日就任。

市長黃敏惠期許遴選、連任的4位校長，未來能夠肩負起帶領學校持續發展的責任，發揮教育專業與領導力，為學校注入新動能，共同開創嘉義市教育的下一個高峰。

教育處表示，因興安國小查顯良校長獲遴選為興嘉國小校長，該校連帶出缺，爰依規定辦理校長遴選；另民族國小校長陳文瑜、育人國小校長楊家豪及林森國小校長吳育楷皆為第一任任期屆滿，申請連任。

新任興安國小校長，現為北園國小校長吳長頴表示，以「卓越興安，未來公民」作為核心願景。推動以閱讀力、品格力、國際力、美感力與數位力等「五力發展」為主軸的教育方針。透過五力的系統性培育，讓興安國小的學生不僅學得扎實，也能多元發展，落實「未來公民」的教育願景。

民族國小校長陳文瑜表示，以「閱讀、數位、雙語、國際」4大課程主軸為核心特色。從「在地出發、連結國際」的理念深化教學。將原有「英語學院」的特色進一步升級為結合數位科技與語言學習的「智慧英語學院」。期許以「帶人帶心」的理念，「贏」造品閱美校園。

育人國小校長楊家豪表示，「以教育成就每一個未來作為教育理念，透過適性教育，自我實現，永續學習以培育學生應變未來。」期許自己「看見孩子的亮點，發現孩子的優勢，搭建孩子的舞台，點燃孩子的光。」

林森國小校長吳育楷表示， 秉持「永續森鐵・鍊世界 GREATER 生活要未來」的辦學目標，深化在地「森鐵」課程特色，結合全球永續發展議題，培養具備國際觀與行動力的世界公民。期許每名學生都能「成為影響未來的孩子」讓林森的孩子從嘉義出發，成為鏈結世界、光耀未來的力量。 現任北園國小校長吳長頴獲遴選為新任興安國小。圖／嘉義市政府提供 民族國小校長陳文瑜順利連任。圖／嘉義市政府提供 育人國小校長楊家豪連任。圖／嘉義市政府提供

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