南投營北國中舞龍隊赴荷蘭演出 許淑華授旗勉勵

南投縣立營北國中舞龍隊將前往荷蘭演出，南投縣長許淑華今天勉勵團員表示，舞龍隊學長姐帶學弟妹舞出青春，是課堂上無法呈現的學校風景，期許舞龍隊帶著台灣榮耀驚豔荷蘭。

營北國中舞龍隊22日將啟程參加荷蘭國際民俗藝術節（Festival Op Roakeldais），縣府今天辦理祥龍點睛暨授旗儀式，許淑華出席表示，營北國中舞龍隊去年參加波蘭國際民俗藝術節大受歡迎，返國後陸續接獲歐洲多國演出邀約，今年受邀前往荷蘭首次演出。

許淑華表示，營北國中舞龍隊不僅展現學校國際教育成果，更是台灣文化軟實力縮影，期勉學生不只肩負傳承台灣文化使命，也要學習用國際眼光看見世界，從中汲取成長力量，「這不只是一場演出，更是一段文化遠征，希望你們把來自台灣光芒，灑向歐洲舞台。」

營北國中表示，吳政翰老師長年致力傳統藝術教育，透過舞龍搭起和世界文化交流橋梁，這次帶領25名學生出國演出，是學生學習歷程重要里程碑；感謝中華性德修緣協會捐贈全新夜光舞龍、苗栗縣三義鄉舞空術團隊劉士毅打造獨一無二、融合客家精神與台灣印象的客家舞龍，以鮮明色彩與圖騰展現台灣特色。

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