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新北汐止國中畢業典禮 畢業生不捨迎向新旅程

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止國中舉辦畢業典禮，畢業生們勇敢邁向人生下一個階段。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國中舉辦畢業典禮，畢業生們勇敢邁向人生下一個階段。 圖／觀天下有線電視提供

六月是鳳凰花開的季節，今(10)日汐止國中連續第三年在汐止區公所11樓禮堂，舉行了盛大的畢業典禮，學生透過前往公所禮堂會場的過程，重溫校園生活三年的點點滴滴，沿途讓學生再做一些社區大校園的巡禮，畢業典禮現場包括新北市議員白珮茹、汐止區長林慶豐都到場獻上祝福，場面溫馨。

汐止國中校長王敏秀表示，汐止國中是一個校區狹小的學校，大部分學校有2公頃多，但汐止國中只有人家的一半，所以從當校長以來，很習慣的把社區當成是學校的學習場域，這三年都在公所禮堂辦畢業典禮，孩子都必須從學校走過來，學校有一個地下道可以直通運動場，還有孩子們經常運動的地方就是運動場、游泳館，所以周邊都是學校的活動跟教育場域，來公所辦畢典非常合適，孩子可以再走一圈平時三年學習的地方。

一開始也由畢業生牽著老師的手經過汽球拱門走進會場，到了台上後，獻上美麗的花束，感謝這這三年來老師的辛苦教導，師生也相互擁抱，感動又溫馨，緊接著也頒發市長獎、議長獎等獎項，對於孩子們就要邁向人生下一個階段，校長也給了三個叮嚀，第一個叮嚀是請為自己努力、第二件事是要心懷感恩、第三是愛自己和愛自己周邊的人。

汐止國中畢業生說，覺得三年過的特別快，在汐中過的非常開心，就算是遇到困難，像同儕之間或是學習上的困難，老師都很努力的幫助自己，不像是老師對學生，比較像是家長對小孩一樣的關心、疼愛，離開這所學校最捨不得的就是老師了。也有畢業生提到，在一開始踏進學校的時候，就有想過會有光榮走出來走出校園的時候，這三年只要過的開心過的快樂，不讓自己有遺憾的話，畢業典禮不會有離別的傷感，會覺得很快樂，重要的是國中三年不要留遺憾。

畢業典禮 汐止 校園

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