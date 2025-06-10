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資源挹注偏鄉教育 觀天下助新北雙溪牡丹國小圓音樂夢
今(10)日新北市雙溪區牡丹國小迎來一場溫馨的捐贈活動，在地企業觀天下有線電視公司前往學校，捐贈新台幣兩萬元作為音樂學習經費。牡丹國小長年以音樂教育為特色，全校學生人人學習小提琴，儘管資源有限，卻不減孩子們對音樂的熱情。這筆捐款將有助於孩子們持續學習，朝夢想邁進，無後顧之憂。
觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，孩子們用音樂改變自己的未來，我們也願意盡一份心力，讓他們能安心學習、勇敢追夢。
牡丹國小校長王志龍對此深表感謝並表示，我們的學生雖然來自資源有限的環境，但對音樂充滿熱情。感謝觀天下有線電視公司的慷慨支持，這筆捐款將用於教學與相關設備維護，確保孩子們可以持續在音樂的道路上前行。
牡丹國小的小提琴教學成果已多次在區內外展演中亮相，獲得各界肯定。學校也期盼未來能有更多社會資源挹注，讓音樂成為孩子們通往希望與未來的橋樑。
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