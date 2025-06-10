快訊

台鐵區間車晚間傳意外！54歲男「內壢至中壢站」遭撞送醫不治

上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

小小警察以畫筆獻禮警察節 新北瑞芳分局喜迎瑞濱國小師生

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞濱國小學生們穿上警察制服體驗，不僅拉近警民距離，更能從小建立正確法治觀念與自我保護意識。 圖／觀天下有線電視提供
瑞濱國小學生們穿上警察制服體驗，不僅拉近警民距離，更能從小建立正確法治觀念與自我保護意識。 圖／觀天下有線電視提供

今（10）日瑞濱國小19名即將畢業的學生，在師長陪同下來到瑞芳警分局參訪。適逢6月15日警察節將至，孩子們特別準備一幅幅充滿童真的畫作向辛苦執勤的警察叔叔、阿姨們表達敬意，也為分局增添溫馨氛圍。

由分局長李智源親自迎接並簡介警察節的由來與警察工作多元面向。隨後，警用裝備展示區開放參觀，值勤同仁逐一介紹防彈背心、警用頭盔、指揮棒與大型重機等裝備功能與操作要領，讓小朋友們大開眼界。

為培養正確的交通安全與犯罪預防觀念，分局交通組與偵查隊透過有獎徵答、實物示範與情境角色扮演，向學生傳遞交通安全資訊、網路交友風險以及近期常見的假投資詐騙手法。現場氣氛熱烈，孩子們踴躍舉手回答，展現高度學習興趣。

整場活動最受歡迎的莫過於「小小警察體驗區」。分局特別準備兒童版警察制服，讓學生們穿上整齊警服、並合影留念。許多孩子興奮表示，長大後也想投入警察行列，守護家園。

瑞芳警分局分局長李智源表示，少年教育是犯罪預防最重要的根基，藉由警察節前夕的參訪活動，讓孩子們近距離接觸警察勤務與裝備，不僅拉近警民距離，更能從小建立正確法治觀念與自我保護意識。

瑞濱國小校長李瑩映表示，感謝瑞芳分局熱情接待，並肯定警方長期守護地方治安、交通的努力。她說，學生們透過此次參訪深刻體會到警察工作的辛勞與使命，也學習到許多實用的生活安全知識。

警察 瑞芳

延伸閱讀

盛夏來臨...新北兩大菊科花海秘境 迎著陽光療癒綻放中

新北「銀新未來城」計畫有條件通過 須供500戶只租不售全齡設施

桃市警察節慶祝大會登場 張善政表揚績優警察、協勤民力

新北：歷經5年 銀新未來城獲內政部都委會審議通過

相關新聞

資源挹注偏鄉教育 觀天下助新北雙溪牡丹國小圓音樂夢

今(10)日新北市雙溪區牡丹國小迎來一場溫馨的捐贈活動，在地企業觀天下有線電視公司前往學校，捐贈新台幣兩萬元作為音樂學習經費。牡丹國小長年以音樂教育為特色，全校學生人人學習小提琴，儘管資源有限，卻不減孩子們對音樂的熱情。這筆捐款將有助於孩子們持續學習，朝夢想邁進，無後顧之憂。

引入公益寫作課 八里垃圾焚化廠佳惠鄰近小學

新北市瑞平國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，教導主任渠思晉感謝八里垃圾焚化廠十多年來持續引入寫作資源，...

小小警察以畫筆獻禮警察節 新北瑞芳分局喜迎瑞濱國小師生

今（10）日瑞濱國小19名即將畢業的學生，在師長陪同下來到瑞芳警分局參訪。適逢6月15日警察節將至，孩子們特別準備一幅幅充滿童真的畫作向辛苦執勤的警察叔叔、阿姨們表達敬意，也為分局增添溫馨氛圍。

新北汐止國中畢業典禮 畢業生不捨迎向新旅程

六月是鳳凰花開的季節，今(10)日汐止國中連續第三年在汐止區公所11樓禮堂，舉行了盛大的畢業典禮，學生透過前往公所禮堂會場的過程，重溫校園生活三年的點點滴滴，沿途讓學生再做一些社區大校園的巡禮，畢業典禮現場包括新北市議員白珮茹、汐止區長林慶豐都到場獻上祝福，場面溫馨。

帶領學校持續發展...嘉市4國小校長遴選出爐 8/1就任

嘉義市政府今天辦理國民中小學第2次校長遴選會議，遴選出興安國小校長吳長頴，民族國小校長陳文瑜、育人國小校長楊家豪及林森國...

會考A級生金榜燈籠高高掛 北港建國國中別具特色的榮耀

雲林縣北港建國國中會考成績表現佳，校方舉辦一場別開生面的「賀金榜、掛燈籠」儀式，學校準備特製的「金榜題名」紅燈籠，由導師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。