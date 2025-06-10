小小警察以畫筆獻禮警察節 新北瑞芳分局喜迎瑞濱國小師生
今（10）日瑞濱國小19名即將畢業的學生，在師長陪同下來到瑞芳警分局參訪。適逢6月15日警察節將至，孩子們特別準備一幅幅充滿童真的畫作向辛苦執勤的警察叔叔、阿姨們表達敬意，也為分局增添溫馨氛圍。
由分局長李智源親自迎接並簡介警察節的由來與警察工作多元面向。隨後，警用裝備展示區開放參觀，值勤同仁逐一介紹防彈背心、警用頭盔、指揮棒與大型重機等裝備功能與操作要領，讓小朋友們大開眼界。
為培養正確的交通安全與犯罪預防觀念，分局交通組與偵查隊透過有獎徵答、實物示範與情境角色扮演，向學生傳遞交通安全資訊、網路交友風險以及近期常見的假投資詐騙手法。現場氣氛熱烈，孩子們踴躍舉手回答，展現高度學習興趣。
整場活動最受歡迎的莫過於「小小警察體驗區」。分局特別準備兒童版警察制服，讓學生們穿上整齊警服、並合影留念。許多孩子興奮表示，長大後也想投入警察行列，守護家園。
瑞芳警分局分局長李智源表示，少年教育是犯罪預防最重要的根基，藉由警察節前夕的參訪活動，讓孩子們近距離接觸警察勤務與裝備，不僅拉近警民距離，更能從小建立正確法治觀念與自我保護意識。
瑞濱國小校長李瑩映表示，感謝瑞芳分局熱情接待，並肯定警方長期守護地方治安、交通的努力。她說，學生們透過此次參訪深刻體會到警察工作的辛勞與使命，也學習到許多實用的生活安全知識。
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