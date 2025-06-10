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會考A級生金榜燈籠高高掛 北港建國國中別具特色的榮耀

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，老師把象徵榮耀薪傳的紅燈籠送給90名A級考生，簽名後掛上校園長廊。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，老師把象徵榮耀薪傳的紅燈籠送給90名A級考生，簽名後掛上校園長廊。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣北港建國國中會考成績表現佳，校方舉辦一場別開生面的「賀金榜、掛燈籠」儀式，學校準備特製的「金榜題名」紅燈籠，由導師、主任和校長頒贈給90名A級學生，讓學生親手簽名後將燈籠掛在建國大樓的長廊上，樹立楷模典範，象徵「金榜薪傳」激勵學弟學妹更上一層樓，燈籠高高掛喜氣滿校園

建國國中會考5A以上7人，其中更出現沿海唯一的滿級分5A10+，畢業於東榮國小的張善維。成為該校新狀元，此外全校1A以上的學生共90人，「寫作測驗」達嘉義區滿級分有42人；達嘉中、嘉女、虎高錄取標準者，占總畢業人數55%以上，比去年進步不少，交出一張漂亮成績單。

校長方廷彰表示，北港是宗教勝地也是台灣燈會的發源地，「建中金榜題名串串紅燈籠」的發想來自北港燈會，期待讓學生的榮耀，隨著紅紅燈籠閃耀校園，象徵金榜薪傳，也增添校園喜氣。

今天「金榜贈燈」儀式由校長方廷彰主持，帶領主任、老師和導師，把一座座紅燈籠贈給所有A級生，每個人簽名後掛上建國大樓的1、2樓長廊，當看到自己名字躍上金榜燈籠，隨風搖曳，每個人很感榮耀，學生笑說，掛滿燈籠保佑金榜代代傳。

方廷彰說，會考雖重要但並非人生的唯一，期待畢業生未來能探索自己、認識世界，營造AI不能取代的能力，金榜燈籠掛滿學生的榮耀，此情此景讓學校更文化、更美、更正向，歡迎民眾來學校走走，帶小孩來紅燈籠下打卡拍照「沾沾喜氣」。

北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，老師把象徵榮耀薪傳的紅燈籠送給90名A級考生，簽名後掛上校園長廊。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，老師把象徵榮耀薪傳的紅燈籠送給90名A級考生，簽名後掛上校園長廊。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，老師把象徵榮耀薪傳的紅燈籠送給90名A級考生，簽名後掛上校園長廊。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，老師把象徵榮耀薪傳的紅燈籠送給90名A級考生，簽名後掛上校園長廊。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，老師把象徵榮耀薪傳的紅燈籠送給90名A級考生，簽名後掛上校園長廊。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，老師把象徵榮耀薪傳的紅燈籠送給90名A級考生，簽名後掛上校園長廊。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，把象徵榮耀薪傳的紅燈籠，讓考生簽名後掛上校園長廊，喜氣洋洋。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，把象徵榮耀薪傳的紅燈籠，讓考生簽名後掛上校園長廊，喜氣洋洋。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，把象徵榮耀薪傳的紅燈籠，讓考生簽名後掛上校園長廊，喜氣洋洋。記者蔡維斌／翻攝
北港建國國中會考成績佳，舉辦一場別開生面的金榜燈籠贈送儀式，把象徵榮耀薪傳的紅燈籠，讓考生簽名後掛上校園長廊，喜氣洋洋。記者蔡維斌／翻攝

紅燈 校園 會考

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