國小興建球場屋頂裝光電板 大樓住戶掛白布條抗議昡光

新北市汐止區崇德國小興建光電球場及停車棚，附近住戶掛白布條，抗議校方「不屑民意，強行趕工」、「只顧賣電，不顧昡光」。教育局今天表示，已開過說明會，因住戶仍有疑慮，會請學校持續與社區溝通，光電板若造成光害，會補助安裝隔熱紙或窗簾改善。

崇德國小興建球場和停車場的土地是國有地，原為農業部動植物防疫檢疫署閒置的動植物檢疫。前立委賴品妤和新北市議員張錦豪2010年2月12日邀相關單位會勘，促成暫供學校使用，先整地設置家長接送區，未來興建多功能演藝廳。

張錦豪表示，汐止很多學校有管弦樂團，苦無像樣的表演場地，崇德國小若興建多功能演藝廳，既是表演處所，也兼顧停車空間及綠地需求，但學校竟在無溝通的狀況下，擅自興建光電風雨球場及停車場，等於演藝廳沒機會了，學校沒跟住戶溝通，也引發民怨。

教育局指出，若要興建演藝廳或對外營運設施，須獲土地所有權同意，文化局評估交通位置易達性等條件，認為開發演藝空間長期營運顯有難度，故建議不納入規畫。

崇德國小表示，汐止多雨，校園遮陽避雨空間有限，不忍心學生高溫時在戶外運動，雨天時只能在廊道或畸零空間遊戲，加上考量打造大型活動空間經費龐大，因此配合教育部「光電球場計畫」，兼顧能源永續與學生需求。

教育局說，2023年9月啟動光電球場規畫作業時，有同步向學區里長說明，並提供公文請里長轉達這項訊息。里長當時也有在里辦公處臉書貼文說明，當時並未接獲反對意見。

光電球場和停車場工程2024年12月20日開工，目前進度70%。教育局說，近期接獲觀足社區住戶反映有光害，學校5月20日已邀請里長及觀止社區代表參加說明會，解說光電反射與光害疑慮。

教育局指出，光電球場和停車場設計規格符合規範，並採低反射模組降低對居民影響。光電板設施採斜度約3度向天空設置，並使用具吸收九成以上日照能力的低反射模組。球場面積0.106公頃、停車棚面積0.057公頃，兩址都距住宅區超過5公尺，符合中央最新頒布的法規。

教育局說，多數住戶理解學校推動光電設施的教育需求，但有部分住戶仍有疑慮。會督請學校持續與社區溝通，針對居民疑慮即時說明處理。住戶若仍感到受光害影響，學校會要求廠商負擔檢測費用，確認光電板造成，將協助補助安裝隔熱紙或窗簾等改善方案。 新北市汐止區崇德國小興建「光電」球場及停車棚，附近觀止社區住戶在外牆掛抗議白布條，指責校方「不屑民意，強行趕工」。圖／取自張錦豪臉書 新北市汐止區崇德國小興建「光電」球場及停車棚，附近觀止社區住戶在外牆掛抗議白布條，指責校方「不屑民意，強行趕工」。記者邱瑞杰／攝影 新北市汐止區崇德國小興建「光電」球場及停車棚，附近觀止社區住戶在外牆掛抗議白布條，指責校方「不屑民意，強行趕工」。記者邱瑞杰／攝影 新北市汐止區崇德國小興建「光電」球場及停車棚，附近觀止社區住戶在外牆掛抗議白布條，指責校方「不屑民意，強行趕工」。記者邱瑞杰／攝影

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