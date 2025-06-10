北市5歲孩童不被愛？ 議員：就讀私幼補助驟減9成以上

北市公幼抽籤常有家長希望落空，轉而讓兒女就讀私校，教育局補助2至4歲每學期最高2.6萬元，5歲大班卻無法延續，家長只有幫孩子轉學或咬牙繼續讀，議員質疑是變相懲罰。市長蔣萬安說，若補助擴及，中央可能會有意見，會整體再估算。

「寶貝我愛你」北市私立幼兒園教育扶助差額補助方案，適用對象為年齡滿2歲至學齡未滿5歲者，家庭所得無限制，補助逾1.3萬至2.6萬元；「5歲助您好孕學費補助」為就讀私幼的學齡滿5歲幼兒，依家戶所得，每學期補助2543元至1萬2543元不等。

議員詹為元以家庭年所得70萬元以上、就讀松山區某私幼為例，上學期6個月全日班，總收費9萬元。從幼幼班到中班每學期拿到「寶貝我愛你」2.6萬元補助，但到大班拿「助您好孕」補助驟減至2543元，減少9成以上，就像告訴大家，「寶貝我只愛你到4歲，5歲我就不愛你了。」

詹為元直言，以目前北市政策的級距差別，加上教育部補助，4歲以下月繳僅5667元，如果5歲以上沒轉公幼，得要月繳9576元，兩者每月相差達3909元，等於家長一年得多付近5萬元，會是一大負擔。儘管5歲可優先入學轉讀公幼，小朋友離開熟悉的校園環境，恐對他們的生活造成不確定性。

他認為，5歲私幼補助每學期2543元，真的杯水車薪，建議市府可讓「寶貝我愛你」補助延續至5歲大班，在幼幼班至中班的公幼、公私合營、非營利幼兒園數量等條件夠了，補貼政策再退場或調整。

教育局長湯志民回應，若家長認為私幼符合教育需求，可選擇私幼，5歲幼兒的公幼入學條件是優先，公幼會提供足夠名額給他們就讀。市府曾為「寶貝我愛你」一案到行政院報告，若補助延至5歲，行政院主計處可能會扣北市一般性補助款。

蔣萬安表示，中央擔心各縣市會有競爭，所以規定地方政府如果要做福利方面的經費挹注等補助，就會扣一般性補助款。北市當時提高到2至4歲補助，中央依照規定要扣，經市府溝通才沒有扣，如果要把方案擴及到5歲，中央可能會有一些意見。

他說，會有這樣區隔，主要是要讓剛有新生兒、剛念幼兒園的小家庭爸媽減輕負擔，後續考量整體財政、中央補助，5歲幼童則依家戶所分級，市府政策鼓勵鄰近公幼或準公幼讓5歲孩童優先入學，兩者確實會有落差，將做整體財政考量，持續彙整各界意見，來做到盡量滿足各種家庭需求。

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