快訊

奧地利驚爆校園槍擊！學生、教師傷亡「至少8死」 傳槍手飲彈自轟

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

台中女高中生失聯6天 家屬憂「被騙去國外」急協尋…警今找到人

聽新聞
0:00 / 0:00

北市5歲孩童不被愛？ 議員：就讀私幼補助驟減9成以上

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市公幼抽籤常有家長希望落空，轉而讓兒女就讀私校，教育局補助2至4歲每學期最高2.6萬元，5歲大班卻無法延續，家長只有幫孩子轉學或咬牙繼續讀，議員質疑是變相懲罰。示意圖。圖／聯合報系資料照片
北市公幼抽籤常有家長希望落空，轉而讓兒女就讀私校，教育局補助2至4歲每學期最高2.6萬元，5歲大班卻無法延續，家長只有幫孩子轉學或咬牙繼續讀，議員質疑是變相懲罰。示意圖。圖／聯合報系資料照片

北市公幼抽籤常有家長希望落空，轉而讓兒女就讀私校，教育局補助2至4歲每學期最高2.6萬元，5歲大班卻無法延續，家長只有幫孩子轉學或咬牙繼續讀，議員質疑是變相懲罰。市長蔣萬安說，若補助擴及，中央可能會有意見，會整體再估算。

「寶貝我愛你」北市私立幼兒園教育扶助差額補助方案，適用對象為年齡滿2歲至學齡未滿5歲者，家庭所得無限制，補助逾1.3萬至2.6萬元；「5歲助您好孕學費補助」為就讀私幼的學齡滿5歲幼兒，依家戶所得，每學期補助2543元至1萬2543元不等。

議員詹為元以家庭年所得70萬元以上、就讀松山區某私幼為例，上學期6個月全日班，總收費9萬元。從幼幼班到中班每學期拿到「寶貝我愛你」2.6萬元補助，但到大班拿「助您好孕」補助驟減至2543元，減少9成以上，就像告訴大家，「寶貝我只愛你到4歲，5歲我就不愛你了。」

詹為元直言，以目前北市政策的級距差別，加上教育部補助，4歲以下月繳僅5667元，如果5歲以上沒轉公幼，得要月繳9576元，兩者每月相差達3909元，等於家長一年得多付近5萬元，會是一大負擔。儘管5歲可優先入學轉讀公幼，小朋友離開熟悉的校園環境，恐對他們的生活造成不確定性。

他認為，5歲私幼補助每學期2543元，真的杯水車薪，建議市府可讓「寶貝我愛你」補助延續至5歲大班，在幼幼班至中班的公幼、公私合營、非營利幼兒園數量等條件夠了，補貼政策再退場或調整。

教育局長湯志民回應，若家長認為私幼符合教育需求，可選擇私幼，5歲幼兒的公幼入學條件是優先，公幼會提供足夠名額給他們就讀。市府曾為「寶貝我愛你」一案到行政院報告，若補助延至5歲，行政院主計處可能會扣北市一般性補助款。

蔣萬安表示，中央擔心各縣市會有競爭，所以規定地方政府如果要做福利方面的經費挹注等補助，就會扣一般性補助款。北市當時提高到2至4歲補助，中央依照規定要扣，經市府溝通才沒有扣，如果要把方案擴及到5歲，中央可能會有一些意見。

他說，會有這樣區隔，主要是要讓剛有新生兒、剛念幼兒園的小家庭爸媽減輕負擔，後續考量整體財政、中央補助，5歲幼童則依家戶所分級，市府政策鼓勵鄰近公幼或準公幼讓5歲孩童優先入學，兩者確實會有落差，將做整體財政考量，持續彙整各界意見，來做到盡量滿足各種家庭需求。

幼兒園 北市 公幼

延伸閱讀

補助款訴願若被駁回？蔣萬安堅定表態：當然提行政訴訟

新壽擺爛還是西瓜搞砸？輝達總部卡關 議員要蔣萬安別被陳其邁攔胡

「對賴清德不信任投票」 蔣萬安批民進黨選輸翻桌籲罷免投不同意票

沈伯洋爸被爆「賺紅錢」 蔣萬安諷：這才是卓榮泰說的「輪迴」

相關新聞

會考A級生金榜燈籠高高掛 北港建國國中別具特色的榮耀

雲林縣北港建國國中會考成績表現佳，校方舉辦一場別開生面的「賀金榜、掛燈籠」儀式，學校準備特製的「金榜題名」紅燈籠，由導師...

國小興建球場屋頂裝光電板 大樓住戶掛白布條抗議昡光

新北市汐止區崇德國小興建光電球場及停車棚，附近住戶掛白布條，抗議校方「不屑民意，強行趕工」、「只顧賣電，不顧昡光」。教育...

北市5歲孩童不被愛？ 議員：就讀私幼補助驟減9成以上

北市公幼抽籤常有家長希望落空，轉而讓兒女就讀私校，教育局補助2至4歲每學期最高2.6萬元，5歲大班卻無法延續，家長只有幫...

從金門走向馬來西亞 中部四校攜手展現跨國學習成果

台中市立文華高中促成的「青年版國際高峰會」，日前聯合台中與南投四所國、高中舉辦「金門營隊暨馬來西亞交流跨校聯合成果發表會...

少子化衝擊…114會考落點分數恐下修 專家：關鍵在人數非比例

114年國中教育會考成績公布後，考生即將進入志願選填階段。近期在社群平台瘋傳圖片，指出「其他縣市：你會考幾A？新竹&竹北...

難忘畢業禮物！池上國中女學生畢典竟收「罐頭塔」 她一度拒收無奈又好笑

近日進入各級學校畢業季節，許多家長挖空心思想讓子女留下特別回憶。台東池上國中張姓家長昨天訂做兩座「罐頭塔」送去畢典，女兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。