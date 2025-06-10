從金門走向馬來西亞 中部四校攜手展現跨國學習成果

台中市立文華高中促成的「青年版國際高峰會」，日前聯合台中與南投四所國、高中舉辦「金門營隊暨馬來西亞交流跨校聯合成果發表會」，展現學生透過實地走訪、跨國交流與議題探究所累積的豐碩成果。

成果發表會由文華高中主辦，參與學校包括中興高中、大里高中與首次加入的大墩國中，近百名學生齊聚一堂。學生報告主題涵蓋廣泛，從金門電子交易制度、金馬移民文化比較、馬來西亞「第二家園政策」演變，到翟山坑道與九宮坑道的空間文化差異，充分展現青年世代對全球議題的深度關注與多元視角。

文華高中指出，活動邀請彰化師範大學教授蒞臨指導，並有來自金門的金門高中與金門大學師長跨海與會，與學生面對面交流、提供寶貴意見，體現跨校、跨域合作的教育價值，也讓學生在過程中體驗資源整合與知識連結的實踐可能。

自105年新課綱試行以來，文華高中以開放、創新態度積極回應教育改革。今年三月，學校更與馬來西亞循人中學、大里高中合作，赴吉隆坡共同組成「青年版國際高峰會」，開啟跨國交流的新篇章。

學生們從華人移民文化出發，延伸至馬來西亞族群關係、性別議題與東南亞經濟發展等面向，進行深度探討。這趟旅程不只是單純的出國經驗，更是一場跨文化理解、價值辨析與世界對話的深度學習歷程。透過觀察與討論，學生學會以同理心面對差異，以知識搭起理解的橋樑。

文華高中校長黃偉立表示，學校長期致力於推動國際教育，目前已與美國緬因州中央高中（MCI）合作雙聯學程，並積極推動前往韓國、日本、德國、美國等地的跨國交流。此次以「地方學」為起點的馬來西亞交流課程，是首次以文化遷徙為主軸，體現從在地出發、連結國際的學習脈絡。他期許學生不僅能看見世界，更能在世界中看見自己。

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