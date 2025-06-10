少子化衝擊…114會考落點分數恐下修 專家：關鍵在人數非比例

114年國中教育會考成績公布後，考生即將進入志願選填階段。近期在社群平台瘋傳圖片，指出「其他縣市：你會考幾A？新竹&竹北：你5A幾個＋？」引發討論，專家提醒，今年適逢牛虎年，國三學生人數明顯減少，「錄取門檻真正會受到影響的，並不是比例，而是實際人數！」

新竹縣補教協會副理事長、金名補習班總班主任黃建國說，以新竹市為例，今年會考5A比例從 17.6%升至18.51%，看似提升，但實際人數卻從 923人減少至905人。新竹縣的情況更為明顯，5A比例從 15.1%降至13.66%，人數從 845人驟降至722人，人數減少多達123人。

黃建國，值得注意的是，5A人數實際上並未增加，反而下降，再次驗證「不要只看比例，更要看實際人數」的分析邏輯。這也代表著在志願相同、名額不變的前提下，今年的錄取分數可能會產生向下修正的現象，尤其隨著志願序往下，每增加一志願，錄取分數的下修幅度就會更明顯。

根據教育部與心測中心統計，今年全國會考報名人數驟降至 175247人，比去年的 192127人 減少 16880人（-8.79%），不僅創下歷年新低，也已連續第4年報考人數未達20萬人。反映出少子化對升學環境的深刻影響。

對此，黃建國預估，高分群可能維持不變或小幅浮動。但隨著志願序往下，每增加一志願，錄取分數的下修幅度就會更明顯；今年落點的變化，可能比過去幾年都更劇烈，將是家長必須特別關注的重點。他指出：「不要只看錄取比例，真正影響競爭結果的，是同場搶椅子的『人數』」。

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