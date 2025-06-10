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難忘畢業禮物！池上國中女學生畢典竟收「罐頭塔」 她一度拒收無奈又好笑

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東池上國中畢業典禮，張姓家長訂購一對「罐頭塔」慶祝女兒畢業。圖／讀者提供
台東池上國中畢業典禮，張姓家長訂購一對「罐頭塔」慶祝女兒畢業。圖／讀者提供

近日進入各級學校畢業季節，許多家長挖空心思想讓子女留下特別回憶。台東池上國中張姓家長昨天訂做兩座「罐頭塔」送去畢典，女兒在眾目睽睽下一度拒收，無奈又好笑，留下畢生難忘的畢業回憶。

6月4日高雄市楠梓國中辦畢業典禮，有名父親訂製11座黃花底紅字的花圈慶祝女兒畢業，臉書粉專「高雄點」披露後，網友留言踴躍，趣稱「爸爸很可愛孩子很尷尬」、「我覺得看起來很像另一種畢業」、「是國中畢業，不是人生畢業」。

無獨有偶，台東池上鄉民張仲言也想給女兒難忘的畢業禮物，特別在女兒的畢業典禮送上宗教風格的小型罐頭塔，引發全校關注與議論。

張爸爸說，女兒今年國中畢業，夫妻兩人想給她驚喜，剛好有朋友製造罐頭塔，索性訂製一對給女兒當畢業禮物，因為太與眾不同，女兒看見時反應很尷尬，一度不想收。

高雄市楠梓國中今年畢業典禮也有家長送特製花圈慶祝女兒畢業。圖／翻攝高雄點粉專
高雄市楠梓國中今年畢業典禮也有家長送特製花圈慶祝女兒畢業。圖／翻攝高雄點粉專
台東池上國中畢業典禮，張姓家長訂購一對「罐頭塔」慶祝女兒畢業。圖／讀者提供
台東池上國中畢業典禮，張姓家長訂購一對「罐頭塔」慶祝女兒畢業。圖／讀者提供

禮物 畢業典禮 爸爸 台東

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